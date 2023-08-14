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    • Примера. «Барселона» начала защиту титула с ничьей с «Хетафе» (0:0), в матче 3 удаления

    Примера. «Барселона» начала защиту титула с ничьей с «Хетафе» (0:0), в матче 3 удаления

    «Барселона» и «Хетафе» сыграли вничью в первом туре Примеры. С 57-й минуты команды остались вдесятером.

    На 70-й минуте за неспортивное поведение был удален главный тренер «Барселоны» Хави.

    Ко второму тайму было добавлено девять минут, но продолжалась встреча 116 минут.

    Команды сыграли 0:0 в третий раз из последних четырех очных встреч.

    Испания. Примера. 1-й тур

    Хетафе – Барселона – 0:0

    Удаления: Мата, 57 (вторая ж.к.) – Рафинья, 42.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +43

      Al Dagistani 9 часов назад

      Хави хорошо кричит и спорит а как тренер он 0.... В лч с такой игрой и лига Европы ее светит

      0
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      Рейтинг: +3118

      Play 11 часов назад

      Типичная Барселона Хави, 0-0, 1-0, защита титула с таким футболом им не светит. В прошлом году взяли не за счёт своей игры, а за счёт слабой игры Реала,

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      Рейтинг: +488

      JIEGEHDA > Play 8 часов назад

      Когда у тебя на замену выходит 16-летний пацанчик . И когда матч спасать выходит сам Фати . Конечно так и надо делать . Ты мне лучше назови топ клубы которые за лч поборется . Ман Сити который сотни лямов вливает? Ну или Реал ? Который так же богат . Конечно с бюджетом в пол сотни евро не разгуляешься . Команда строится. Очень много молодых игроков которым нужно ещё сыграться и стать сильными .

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      Рейтинг: +3118

      Play > JIEGEHDA 37 секунд назад

      Ой, х***ню не неси, нашли на что уповать, бедный клуб. Прос*рать меньше денег надо было раньше и кредитов брать под будущие успехи, которых нет. Уже всё по продавали, все бренды свои, скоро как Нижний Новгород и название команды продадут, ФК "Спотифай" будет. И своей школы уже нет, которой всегда славилась Барселона, на двух Гави и ***** далеко не уедешь.

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      Рейтинг: +12614

      DeStar 16 часов назад

      ну и барсе с таким молодняком, которые не могут принять мяч, по 5 секунд думают отдавать пас на прострел и бьют выше ворот с 30 метров, удачи побороться за топ 4.

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      Рейтинг: +12614

      DeStar 16 часов назад

      странный матч и дебил судья, пенка на араухо 100% была .и руки у гави не было. Не фан барсы, но так судить нельзя, бред

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      Рейтинг: +488

      JIEGEHDA > DeStar 8 часов назад

      В одном ракурсе пенальти . Фол на Араухо был . Судья же показал мол из-за руки не ставит . В одном ракурсе нету руки в другом кажется . Но там скорее ориентировались любая игра рукой атакующей команды это фол . А так +10 в первом тайме +16 во втором сыграли прикинь

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      DeStar > JIEGEHDA 6 часов назад

      да хз, все же кажется будто там плечо было, т.е пас был районом "подмышки" по мне так себе рука. Особенно когда в правилах чётко указано что такое рука) это ниже предплечья, где нет "формы" уже.

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      JIEGEHDA > DeStar 2 часа назад

      Это правила по мне так не правильное. Именно где форма где нет формы. Условно говоря мне нравится когда рукав короткий а тебе например по длиннее . Тогда уровень руки уже как бы разный . А по поводу руки . Ну сам по суди , рука прямо висящая и выставленная разный путь мяча будет . В одном случае мяч в любую сторону уйдет в другом случае мяч прямо под тебя . Поэтому так и сказано что если рука атакующего игрока это фол и не важно . Даже если пальчиком почти и не тронул

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