Примера. «Барселона» начала защиту титула с ничьей с «Хетафе» (0:0), в матче 3 удаления

«Барселона» и «Хетафе» сыграли вничью в первом туре Примеры. С 57-й минуты команды остались вдесятером.

На 70-й минуте за неспортивное поведение был удален главный тренер «Барселоны» Хави.

Ко второму тайму было добавлено девять минут, но продолжалась встреча 116 минут.

Команды сыграли 0:0 в третий раз из последних четырех очных встреч.

Испания. Примера. 1-й тур

Хетафе – Барселона – 0:0

Удаления: Мата, 57 (вторая ж.к.) – Рафинья, 42.

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