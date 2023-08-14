Примера. «Барселона» начала защиту титула с ничьей с «Хетафе» (0:0), в матче 3 удаления

Хави хорошо кричит и спорит а как тренер он 0.... В лч с такой игрой и лига Европы ее светит
«Барселона» и «Хетафе» сыграли вничью в первом туре Примеры. С 57-й минуты команды остались вдесятером.
На 70-й минуте за неспортивное поведение был удален главный тренер «Барселоны» Хави.
Ко второму тайму было добавлено девять минут, но продолжалась встреча 116 минут.
Команды сыграли 0:0 в третий раз из последних четырех очных встреч.
Испания. Примера. 1-й тур
Удаления: Мата, 57 (вторая ж.к.) – Рафинья, 42.
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