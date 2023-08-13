В «Динамо» заявили о гордости за продажу Захаряна

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал фактически завершенный трансфер полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Процесс между клубами максимально близок к завершению. Дальше уже вопросы о взаимодействии Арсена и клуба «Реал Сосьедад».

Какие эмоции испытываю? Как в одном известном фильме, где главный герой испытывал гордость, проезжая мимо одного памятника.

Однако если это случится, то я рад за то, что у Арсена может получиться воплотить его мечту и начать играть в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Для нашего клуба это было отличным достижением и кейсом, который показывает, что из академии «Динамо» можно вырасти до самых больших высот. Надеюсь, для «Реала Сосьедад» это тоже будет большим приобретением, которое поможет клубу двигаться дальше», – сказал Гафин.