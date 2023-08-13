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    В «Динамо» заявили о гордости за продажу Захаряна

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал фактически завершенный трансфер полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

    «Процесс между клубами максимально близок к завершению. Дальше уже вопросы о взаимодействии Арсена и клуба «Реал Сосьедад».

    Какие эмоции испытываю? Как в одном известном фильме, где главный герой испытывал гордость, проезжая мимо одного памятника.

    Однако если это случится, то я рад за то, что у Арсена может получиться воплотить его мечту и начать играть в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Для нашего клуба это было отличным достижением и кейсом, который показывает, что из академии «Динамо» можно вырасти до самых больших высот. Надеюсь, для «Реала Сосьедад» это тоже будет большим приобретением, которое поможет клубу двигаться дальше», – сказал Гафин.

    • Захарян не попал в заявку на матч 4-го тура РПЛ против «Балтики».
    • Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
    • Захарян – воспитанник «Динамо».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18971

      paracetamol 1 час назад

      Чего радуетесь, бестолковые, кто играть у вас будет? Вот Зенит в 5 раз дороже Малколма продал и ничего!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1735

      vmonomah17 > paracetamol 43 минуты назад

      Дурень! Сначала посчитай за сколько Газпром купил Малкома + его зп + паспорт. Газпром в минусе остался.

      0
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      Рейтинг: +1188

      k611 2 часа назад

      Если заиграет, тогда и можно гордиться. Пока рано.

      0
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      Рейтинг: +90

      Имя на этом сайте > k611 2 часа назад

      Продали игрока за большие бабки.Вот ГОРДОСТЬ. А больше чем гордиться

      0
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      Рейтинг: +137

      яцык 2 часа назад

      Какие эмоции?уже бабло считаю в башке

      1
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      Рейтинг: +40343

      Project Бабангида 3 часа назад

      типа, смотрите - не армяне нам впарили, а мы армяна ..впарили.
      ну красавцы, что тут скажешь

      1
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      Рейтинг: +90

      Имя на этом сайте > Project Бабангида 2 часа назад

      Братуха, чего там у тебя с армянами было ?

      0
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