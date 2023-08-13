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В «Динамо» заявили о гордости за продажу Захаряна

13 августа 2023, 18:07
5

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал фактически завершенный трансфер полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Процесс между клубами максимально близок к завершению. Дальше уже вопросы о взаимодействии Арсена и клуба «Реал Сосьедад».

Какие эмоции испытываю? Как в одном известном фильме, где главный герой испытывал гордость, проезжая мимо одного памятника.

Однако если это случится, то я рад за то, что у Арсена может получиться воплотить его мечту и начать играть в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Для нашего клуба это было отличным достижением и кейсом, который показывает, что из академии «Динамо» можно вырасти до самых больших высот. Надеюсь, для «Реала Сосьедад» это тоже будет большим приобретением, которое поможет клубу двигаться дальше», – сказал Гафин.

  • Захарян не попал в заявку на матч 4-го тура РПЛ против «Балтики».
  • Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
  • Захарян – воспитанник «Динамо».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Динамо Реал Сосьедад Захарян Арсен
Комментарии (5)
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Project Бабангида
1691942277
типа, смотрите - не армяне нам впарили, а мы армяна ..впарили. ну красавцы, что тут скажешь
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яцык
1691945167
Какие эмоции?уже бабло считаю в башке
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k611
1691945482
Если заиграет, тогда и можно гордиться. Пока рано.
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paracetamol
1691950080
Чего радуетесь, бестолковые, кто играть у вас будет? Вот Зенит в 5 раз дороже Малколма продал и ничего!
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