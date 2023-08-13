Глава «Динамо» дал информацию по трансферу Захаряна в «Сосьедад»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров не стал отрицать трансфер полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Достигнута принципиальная договоренность по трансферу Захаряна в «Реал Сосьедад», но формально мы еще не закрылись. Сегодня он улетает на медосмотр», – сказал функционер Пивоваров.
- Захарян не попал в заявку на матч 4-го тура РПЛ против «Балтики».
- Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
- Захарян – воспитанник «Динамо».
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого