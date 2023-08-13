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    • Глава «Динамо» дал информацию по трансферу Захаряна в «Сосьедад»

    Глава «Динамо» дал информацию по трансферу Захаряна в «Сосьедад»

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров не стал отрицать трансфер полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

    «Достигнута принципиальная договоренность по трансферу Захаряна в «Реал Сосьедад», но формально мы еще не закрылись. Сегодня он улетает на медосмотр», – сказал функционер Пивоваров.

    • Захарян не попал в заявку на матч 4-го тура РПЛ против «Балтики».
    • Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
    • Захарян – воспитанник «Динамо».

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Сегодня, 17:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2584

      моэм 4 часа назад

      У басков форма бело-голубая , у Страсбура кстати дома те же цвета ....команду Захаряну подбирали исходя из цвета формы Динамо , или в основе был стиль подходящий Захаряну ?....про наречие басков промолчим , а хотя бы английский он знает ? ....тяжело ему там будет .

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