Уткин предположил, с чем связан внезапный уход Манчини из сборной Италии

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал внезапную отставку главного тренера сборной Италии Роберто Манчини.

«Манчини ушел из сборной Италии. Сам.

Что-то мне подсказывает, что на днях он будет в Саудовской Аравии или что-то в этом роде», – написал Уткин.