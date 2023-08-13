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    • Уткин предположил, с чем связан внезапный уход Манчини из сборной Италии

    Уткин предположил, с чем связан внезапный уход Манчини из сборной Италии

    Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал внезапную отставку главного тренера сборной Италии Роберто Манчини.

    «Манчини ушел из сборной Италии. Сам.

    Что-то мне подсказывает, что на днях он будет в Саудовской Аравии или что-то в этом роде», – написал Уткин.

    • Манчини проработал в сборной 5 лет.
    • С ним итальянцы выиграли Евро-2020.
    • До сборной Италии Манчини тренировал «Зенит».

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1208

      Александр52 3 часа назад

      Товарич Уткин пусть лучше бодается с Матч ТВ и не лезет в высокие сферы футбола, там без него разберутся. Его удел навести порядок на Матч ТВ, там ему поле не паханное, губастые девки, и лживый Генич, и много чего другого.

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      Рейтинг: +379

      odessakmv 4 часа назад

      Раз в год и (палка) Вася стреляет

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