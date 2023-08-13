Уткин предположил, с чем связан внезапный уход Манчини из сборной Италии

Товарич Уткин пусть лучше бодается с Матч ТВ и не лезет в высокие сферы футбола, там без него разберутся. Его удел навести порядок на Матч ТВ, там ему поле не паханное, губастые девки, и лживый Генич, и много чего другого.
Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал внезапную отставку главного тренера сборной Италии Роберто Манчини.
«Манчини ушел из сборной Италии. Сам.
Что-то мне подсказывает, что на днях он будет в Саудовской Аравии или что-то в этом роде», – написал Уткин.
- Манчини проработал в сборной 5 лет.
- С ним итальянцы выиграли Евро-2020.
- До сборной Италии Манчини тренировал «Зенит».