Еще один игрок «Реала» порвал «кресты»

вообще трындец, сначала лишились стены , одного из лучших киперов мира все же, если б не он реал в финале лч с ливерпулем отлетел бы 5-0 наверное
так еще и основного цз теряем, и остаемся с алабой, ридюрегом и начо на 2 цз позиции, с будущими травами, переборами карт и прочим это трындец) еще и без нападаю))) зато полузащитников на 3 состава.
«Реал» сообщил о травме защитника Эдера Милитао, полученной в матче первого тура Примеры против «Атлетика» (2:0).
У игрока диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена. Бразильца ждет операция.
- Милитао покидал матч с «Атлетиком» в слезах.
- 10 августа аналогичную травму получил вратарь «Реала» Тибо Куртуа.
- На замену бельгийцу должен прийти Кепа из «Челси».