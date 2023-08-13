Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?

    Еще один игрок «Реала» порвал «кресты»

    «Реал» сообщил о травме защитника Эдера Милитао, полученной в матче первого тура Примеры против «Атлетика» (2:0).

    У игрока диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена. Бразильца ждет операция.

    • Милитао покидал матч с «Атлетиком» в слезах.
    • 10 августа аналогичную травму получил вратарь «Реала» Тибо Куртуа.
    • На замену бельгийцу должен прийти Кепа из «Челси».

    Новости по теме
    Примера. «Реал» победил «Атлетик» (2:0) благодаря голам Родриго и Беллингема
    Беллингем забил за «Реал» в дебютном матче – клуб купил его за 103 миллиона 1
    «Реал» и «Челси» договорились о переходе Кепы 5
    Источник: официальный сайт «Реала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:54
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12612

      DeStar 33 минуты назад

      вообще трындец, сначала лишились стены , одного из лучших киперов мира все же, если б не он реал в финале лч с ливерпулем отлетел бы 5-0 наверное

      так еще и основного цз теряем, и остаемся с алабой, ридюрегом и начо на 2 цз позиции, с будущими травами, переборами карт и прочим это трындец) еще и без нападаю))) зато полузащитников на 3 состава.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Antoshka2015 5 часов назад

      Что то не прёт реалу

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 