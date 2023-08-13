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    Личка подтвердил трансфер Захаряна в «Сосьедад»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил о переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

    • Захарян не попал в заявку на матч 4-го тура РПЛ против «Балтики».
    • Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
    • Захарян – воспитанник «Динамо».

    «Арсен сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок испанского клуба «Реал Сосьедад». Он не выйдет на поле, к сожалению, а будет смотреть игру с трибуны», – сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +933

      O-kolesov 7 часов назад

      Из сопляка СМИ сделали какого-то идола, как будто переходит Великий Ромарио.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1188

      k611 7 часов назад

      Удачи в новом клубе.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3849

      acor94 7 часов назад

      Ну и хорошо. Не понимаю, чего все так за натурализованного армянина переживают?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15821

      Алексей З 7 часов назад

      Пожелаем удачи.

      0
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