Личка подтвердил трансфер Захаряна в «Сосьедад»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил о переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Захарян не попал в заявку на матч 4-го тура РПЛ против «Балтики».

Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.

Захарян – воспитанник «Динамо».

«Арсен сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок испанского клуба «Реал Сосьедад». Он не выйдет на поле, к сожалению, а будет смотреть игру с трибуны», – сказал Личка в эфире «Матч ТВ».