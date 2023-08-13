Личка подтвердил трансфер Захаряна в «Сосьедад»

Из сопляка СМИ сделали какого-то идола, как будто переходит Великий Ромарио.
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил о переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
- Захарян не попал в заявку на матч 4-го тура РПЛ против «Балтики».
- Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
- Захарян – воспитанник «Динамо».
«Арсен сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок испанского клуба «Реал Сосьедад». Он не выйдет на поле, к сожалению, а будет смотреть игру с трибуны», – сказал Личка в эфире «Матч ТВ».