Губерниев призвал силовиков заняться Дзюбой

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил поведение нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

Форвард «Локомотива» накануне после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.

Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

«РПЛ и РФС нужно отреагировать на подобные истории. Есть ощущение вседозволенности у футболиста. Так быть не должно. Если отбросить тайные сексуальные желания Дзюбы, что трудно сделать, то он угрожал журналисту, а это не дело. Надо ли сейчас журналисту пугаться Дзюбу? Артем, что с вами происходит?

Не знаю, какое наказание будет справедливым. Но с учетом угроз впору и правоохранительным органам вмешиваться. Это серьезная история. Что будет делать Артем Дзюба завтра, когда к нему подойдет этот журналист? Журналист, может быть, выбрал неправильное место, но все публичные люди должны понимать, что не надо так говорить. Отстранение на несколько матчей? Я не пресс-секретарь РФС или РПЛ, чтобы говорить об этом. Хочется сначала услышать реакцию клуба, лиги, федерации и, возможно, правоохранительных органов», – сказал журналист.

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