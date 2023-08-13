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Губерниев призвал силовиков заняться Дзюбой

13 августа 2023, 13:39
18

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил поведение нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

  • Форвард «Локомотива» накануне после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.
  • Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

«РПЛ и РФС нужно отреагировать на подобные истории. Есть ощущение вседозволенности у футболиста. Так быть не должно. Если отбросить тайные сексуальные желания Дзюбы, что трудно сделать, то он угрожал журналисту, а это не дело. Надо ли сейчас журналисту пугаться Дзюбу? Артем, что с вами происходит?

Не знаю, какое наказание будет справедливым. Но с учетом угроз впору и правоохранительным органам вмешиваться. Это серьезная история. Что будет делать Артем Дзюба завтра, когда к нему подойдет этот журналист? Журналист, может быть, выбрал неправильное место, но все публичные люди должны понимать, что не надо так говорить. Отстранение на несколько матчей? Я не пресс-секретарь РФС или РПЛ, чтобы говорить об этом. Хочется сначала услышать реакцию клуба, лиги, федерации и, возможно, правоохранительных органов», – сказал журналист.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Губерниев Дмитрий
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1691924757
Губошлепов понял, что никому не нужен, и решил попиариться!
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DOCTOR PENALTY
1691925752
Верните Дзюбе Азмунку и он успокоится. )
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НикКин
1691928064
Да да и матч тв надо проверить на предмет пропаганды лгбт а то у вас там генич с мужиками целуется развели гомосятину на канале
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Александр52
1691929459
Губерниев провокатор. Матч ТВ давно пора разогнать. Этот канал вообще о чём? Гонит сплошную желтизну, губастые девки дикторши !!! Это что ? Где нравственность ? Где нормальная пропаганда российского футбола??? Где нормальная программа ТВ ? За что им платят из казны??? Надо ставить точку !!!! Если они не отвечают за развитие российского футбола, то их надо гнать всех поганой метлой. Это позорище!!!
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jek718875
1691930256
Теперь я знаю, кого Дзюпа поймает в тёмном месте и прижмёт к холодной стенке
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шахта Заполярная
1691934849
Силовиков. А самому то что, кишка тонка. Можешь только из подворотни тявкать. Вызови дюбу на дуэль, запритесь в номере отеля и кто кого.
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bulls27
1691944602
да и тобой тоже . Я предлагаю вам вдвоём пойти на сво .Неее..а почему одни воюют , а вы вода **....те ..идите за Родину .
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balam
1691945728
Губу в депутаты
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Benifacto
1691999975
еще раз подтверждает, что журналисты тупо крысы!
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Ми-Ша-vkontakte
1692023145
Засунуть телефон в рюкзак, в куртку, в карман. Фраза выцеплена из контекста. Так что убрать телефон в сумку это самое обычное желание.
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