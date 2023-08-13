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    Губерниев призвал силовиков заняться Дзюбой

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил поведение нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    • Форвард «Локомотива» накануне после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.
    • Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

    «РПЛ и РФС нужно отреагировать на подобные истории. Есть ощущение вседозволенности у футболиста. Так быть не должно. Если отбросить тайные сексуальные желания Дзюбы, что трудно сделать, то он угрожал журналисту, а это не дело. Надо ли сейчас журналисту пугаться Дзюбу? Артем, что с вами происходит?

    Не знаю, какое наказание будет справедливым. Но с учетом угроз впору и правоохранительным органам вмешиваться. Это серьезная история. Что будет делать Артем Дзюба завтра, когда к нему подойдет этот журналист? Журналист, может быть, выбрал неправильное место, но все публичные люди должны понимать, что не надо так говорить. Отстранение на несколько матчей? Я не пресс-секретарь РФС или РПЛ, чтобы говорить об этом. Хочется сначала услышать реакцию клуба, лиги, федерации и, возможно, правоохранительных органов», – сказал журналист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:39
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1722

      balam 2 часа назад

      Губу в депутаты

      0
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      Рейтинг: +90

      Имя на этом сайте > balam 1 час назад

      Твой ник о чем ?

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      Рейтинг: +1722

      balam > Имя на этом сайте 13 секунд назад

      гугель в помощь

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      Рейтинг: +19

      bulls27 2 часа назад

      да и тобой тоже . Я предлагаю вам вдвоём пойти на сво .Неее..а почему одни воюют , а вы вода **....те ..идите за Родину .

      1
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      Рейтинг: +90

      Имя на этом сайте > bulls27 2 часа назад

      Я предлагаю вам вдвоём пойти на сво======Тут ты прав.

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      Рейтинг: +3728

      шахта Заполярная 5 часов назад

      Силовиков. А самому то что, кишка тонка. Можешь только из подворотни тявкать. Вызови дюбу на дуэль, запритесь в номере отеля и кто кого.

      4
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      Рейтинг: +90

      Имя на этом сайте > шахта Заполярная 5 часов назад

      запритесь в номере отеля===
      Не Михалыч, так не интересно.Слыхал как там два миллиардера решили между собой разобраться ? Я про Маска и Цукерберга.Они там махач устроят.По правилам MMA ( смешаные единоборства)..Вот это по нашему --по пацански.)))
      А тута ты правильно сказал--кишка тонка.У обоих.

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      Рейтинг: +2502

      jek718875 6 часов назад

      Теперь я знаю, кого Дзюпа поймает в тёмном месте и прижмёт к холодной стенке

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      Рейтинг: +90

      Имя на этом сайте > jek718875 5 часов назад

      Тут главное чтобы телефон не потерялся у тех двух--который прижимает, и которого прижимают.
      Без телефона который должен быть засунут в то самое место ---эта драма теряет свой смысл.

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      Рейтинг: +1208

      Александр52 6 часов назад

      Губерниев провокатор. Матч ТВ давно пора разогнать. Этот канал вообще о чём? Гонит сплошную желтизну, губастые девки дикторши !!! Это что ? Где нравственность ? Где нормальная пропаганда российского футбола??? Где нормальная программа ТВ ? За что им платят из казны??? Надо ставить точку !!!! Если они не отвечают за развитие российского футбола, то их надо гнать всех поганой метлой. Это позорище!!!

      3
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      Рейтинг: +90

      Имя на этом сайте > Александр52 5 часов назад

      Матч ТВ давно пора разогнать======
      «Матч ТВ» — общероссийский федеральный спортивный телеканал, который начал вещание 1 ноября 2015 года. . Был создан по предложению председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и в соответствии с поручениями и Указом президента России Владимира Путина----
      Ну вот Александр52, теперь ты знаешь к кому обратиться.

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      Рейтинг: +646

      НикКин 7 часов назад

      Да да и матч тв надо проверить на предмет пропаганды лгбт а то у вас там генич с мужиками целуется развели гомосятину на канале

      1
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      Рейтинг: +7187

      sochi-2013 7 часов назад

      Ой дебиииил! Кто это печатает п0д0н0к! На что идут эти "люди" ради пиара???????????????

      0
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      Рейтинг: +9896

      САДЫЧОК > sochi-2013 6 часов назад

      Дубина ! Какой пиар ? Один чел , угрожает другому !
      Все трое ( Дзюба , Губерниев , журналист ) и ты в, том числе ,четвертый неадекваты !

      2
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      Рейтинг: +7187

      sochi-2013 > САДЫЧОК 3 часа назад

      Не знаю, к кому ты обращаешься, Пердачок, а судя по тому, как ты реагируешь, тебе не только угрожали этим, но и приводили угрозу в исполнение!

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      Рейтинг: +15821

      Алексей З 7 часов назад

      Этот лизоблюд и пиз...ол с федерального канала , без приказа и слова не скажет.
      Походу Дзюбу заказали .
      Начинают конкурентов гнобить , да вроде Локо и так не шатко начал.
      Просветите , что за журналист в этом спектакле участвовал ? Крыса.

      1
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      Рейтинг: +24975

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Верните Дзюбе Азмунку и он успокоится. )

      3
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      Рейтинг: +90

      Имя на этом сайте 7 часов назад

      Зюбу на нары )))

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