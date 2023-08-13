Уткин отреагировал на угрозы Дзюбы в адрес журналиста

Видеоблогер Василий Уткин высказался о поведении Артема Дзюбы.

Форвард «Локомотива» накануне после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.

Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

«А нервишки-то у Дзюбентия совсем раздергались. Скоро, наверное, поймет, что депрессия не выдумка…)

Но троллинг Дзюбы вполне результативен, а стало быть – неостановим. Следим», – написал Уткин.