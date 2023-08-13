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    Уткин отреагировал на угрозы Дзюбы в адрес журналиста

    Видеоблогер Василий Уткин высказался о поведении Артема Дзюбы.

    • Форвард «Локомотива» накануне после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.
    • Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

    «А нервишки-то у Дзюбентия совсем раздергались. Скоро, наверное, поймет, что депрессия не выдумка…)

    Но троллинг Дзюбы вполне результативен, а стало быть – неостановим. Следим», – написал Уткин.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 10:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      Александр-Макаров-google 8 часов назад

      Если Дзюбан определит телефон в жирный утиный зад, готов своим поделиться. А еще у меня для этой цели найдется планшет 10". Ради такой потехи, готов пожртвовать и им

      0
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      Рейтинг: +239

      russkiisergei 10 часов назад

      дзюба - девушка легкого поведения!!!

      0
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      Рейтинг: +1400

      rac531 11 часов назад

      Я смотрю, к Артемке уже очередь выстраивается - Губерниев, Уткин, ...)
      Где же он столько телефонных аппаратов наберет?(

      3
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      Рейтинг: +21332

      Cleaner > rac531 10 часов назад

      Они к Дзюбе со своими телефонами приходить будут!...)))

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