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    • Беллингем забил за «Реал» в дебютном матче – клуб купил его за 103 миллиона

    Беллингем забил за «Реал» в дебютном матче – клуб купил его за 103 миллиона

    Джуд Беллингем отличился в первом матче за «Реал».

    20-летний англичанин забил гол на 36-й минуте 1-го тура с «Атлетиком». Мадридцы выигрывают после первого тайма со счетом 2:0.

    • Беллингем – самая дорогая покупка «Реала» этим летом.
    • Он перешел из «Боруссии» за 103 миллиона евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.08.2023 23:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2507

      Maxi_7 18 часов назад

      Шикарный гол. Не так много смотрел футбола в эти выходные, но из того, что видел это был самый шикарный гол, пушка от Сака была также неплоха, но то, что сделал Беллингем - это прямо вкуснотища - с лёту щекой с отскоком от газона аккуратно тоненько в дальний угол парашютиком в притирку со штангой... аж Вальверде за голову схватился от изумления) красота, очень умный и талантливый парень! Главное, чтобы травмы и эго не сгубили, тогда будет большое будущее!

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