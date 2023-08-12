Беллингем забил за «Реал» в дебютном матче – клуб купил его за 103 миллиона

Шикарный гол. Не так много смотрел футбола в эти выходные, но из того, что видел это был самый шикарный гол, пушка от Сака была также неплоха, но то, что сделал Беллингем - это прямо вкуснотища - с лёту щекой с отскоком от газона аккуратно тоненько в дальний угол парашютиком в притирку со штангой... аж Вальверде за голову схватился от изумления) красота, очень умный и талантливый парень! Главное, чтобы травмы и эго не сгубили, тогда будет большое будущее!
Джуд Беллингем отличился в первом матче за «Реал».
20-летний англичанин забил гол на 36-й минуте 1-го тура с «Атлетиком». Мадридцы выигрывают после первого тайма со счетом 2:0.
- Беллингем – самая дорогая покупка «Реала» этим летом.
- Он перешел из «Боруссии» за 103 миллиона евро.