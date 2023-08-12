Смородская назвала безобразием поведение Дзюбы, который нахамил журналисту

Журналист должен быть журналистом,а не папарацци! Если надо было задавать вопросы-об этом заранее договариваются -именно так и поступают профессиональные журналисты!
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала Артема Дзюбу.
Форвард «Локо» после сегодняшнего матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста. Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».
«Такое поведение Дзюбы – просто безобразие. Я не видела этого момента, но из того, что вы сказали – это ужас. Просто кошмар», – сказала Смородская.