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    • Смородская назвала безобразием поведение Дзюбы, который нахамил журналисту

    Смородская назвала безобразием поведение Дзюбы, который нахамил журналисту

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала Артема Дзюбу.

    Форвард «Локо» после сегодняшнего матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста. Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

    «Такое поведение Дзюбы – просто безобразие. Я не видела этого момента, но из того, что вы сказали – это ужас. Просто кошмар», – сказала Смородская.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.08.2023 23:04
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2893

      nemolod 11 часов назад

      Журналист должен быть журналистом,а не папарацци! Если надо было задавать вопросы-об этом заранее договариваются -именно так и поступают профессиональные журналисты!

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      Рейтинг: +90

      Имя на этом сайте > nemolod 11 часов назад

      Папарацци --это фотожурналист.)))

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      Рейтинг: +4673

      Ziklop 12 часов назад

      проверь где истина!

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      Рейтинг: +90

      Имя на этом сайте > Ziklop 11 часов назад

      Истина посередине .)))

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      Рейтинг: +1779

      Benifacto 13 часов назад

      да по барабану на эту....

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      Рейтинг: +2584

      моэм 15 часов назад

      Все про поведение Дзюбы ....а провокация журналиста - это мелкое хулиганство....пусть она поставит себя на место Дзюбы ; к ней на улице пристаёт человек с непристойными вопросам да ещё и записывает это на телефон ....простой мужик дал бы по в морду.

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      Рейтинг: +4673

      Ziklop > моэм 12 часов назад

      в китайских клубах всё прописано в контракте! Дзюба попал бы там на огромные штрафы, а если бы повторил подобное, то должен бы остался!
      как у нас юристы в клубах работают, родственники?

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      Рейтинг: +90

      Имя на этом сайте > моэм 11 часов назад

      с непристойными вопросам=====
      Зюбе не привыкать к непристойностям---видео с дрочиловом, банан в трусах и т.д.

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      Рейтинг: +15821

      Алексей З 18 часов назад

      Из серии , не читал , но одобряю.
      Не отношусь к поклонникам Дзюбы , но зае...ли постоянные провокации таких журналистов.
      Отстаньте от людей.

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      Рейтинг: +90

      Имя на этом сайте > Алексей З 11 часов назад

      Такой милый человек Дзюба, сказавший------".... я полностью за своего президента, за Путина, прямо полностью, и этого не скрываю. И верю, что все будет хорошо. Я такой, хоть убейте, я — за свою страну, и до конца буду за нее. История рассудит, кто прав, а кто неправ, но я верю и до конца буду верить, что мы — за правое дело."

      0
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      Рейтинг: +90

      Имя на этом сайте 21 час назад

      Она права.-

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