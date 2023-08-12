«Спартак» готов продать Бальде

Ну это ясно было с нового года.
Кому он только нужен ?
Готовьте неустойку.
Нападающий Бальде Кейта может уйти из «Спартака» до закрытия летнего трансферного окна.
На 28-летнего сенегальца не рассчитывает тренерский штаб во главе с Гильермо Абаскалем.
Спартаковцы готовы продать игрока – интерес к нему проявляют клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии.
- В новом сезоне у Бальде нет голевых действий в 3 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2025 года.
- Рыночная стоимость форварда – 2,5 миллиона евро.