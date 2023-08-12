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    «Спартак» готов продать Бальде

    Нападающий Бальде Кейта может уйти из «Спартака» до закрытия летнего трансферного окна.

    На 28-летнего сенегальца не рассчитывает тренерский штаб во главе с Гильермо Абаскалем.

    Спартаковцы готовы продать игрока – интерес к нему проявляют клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии.

    • В новом сезоне у Бальде нет голевых действий в 3 матчах.
    • Его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2025 года.
    • Рыночная стоимость форварда – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:34
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +15793

      Алексей З 1 час назад

      Ну это ясно было с нового года.
      Кому он только нужен ?
      Готовьте неустойку.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2500

      jek718875 2 часа назад

      Купили Бальде, а он ни туде и не сюде,лучше бы купили Холанде

      0
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      ...
      Рейтинг: +2943

      alefreddy > jek718875 1 час назад

      а кто там лучше если полузащитники в основном забивают

      0
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      Рейтинг: +2943

      alefreddy 2 часа назад

      лучше сначала от Николсона избавиться

      1
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      Рейтинг: +21844

      derrik2000 > alefreddy 2 часа назад

      Я так понял, ОНИ обоих хотят продать.
      А, вот, с кем останутся?
      С дельфином?
      Лукойл как всегда уже более 20-ти лет... (((

      1
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      Рейтинг: +2943

      alefreddy > derrik2000 1 час назад

      Может на Милешина ставку сделают но он пока сырой

      1
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      Рейтинг: +15793

      Алексей З > derrik2000 1 час назад

      Послушай , если ты спартач , какой нах он тебе дельфин.
      Профурсетки питерские окрестили , а все дебилы повторяют.
      Не помню жк за симуляцию и левых пенальти , в отличии от многих.
      Так что не стоит бред повторять.

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      Рейтинг: +21844

      derrik2000 > Алексей З 4 минуты назад

      Я то БОЛЕЛЬЩИК, многолетний (более 50-ти лет) болельщик Спартака, а ты - фантик из страны дуремарии.
      Нравится тебе, что сейчас происходит в команде (и уже 20 лет под руководством ставленников Лукойла происходит) - радуйся.
      Никого из фантиков я разубеждать не собираюсь. Да и, вообще, никого разубеждать не буду.
      "Имеющий глаза да увидит, имеющий уши да услышит".

      0
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      Рейтинг: +21844

      derrik2000 > alefreddy 2 минуты назад

      Милёшин, конечно, неплох, но, как ты правильно заметил, сырой.
      Очень сырой.
      И КАК себя будет проявлять в дальнейшем - большой вопрос.
      Много таких "молодых и шибко талантливых" уже в Спартаке перебывало... (((

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      Рейтинг: +21844

      derrik2000 2 часа назад

      Пусть мне кто-нибудь ответит на один вопрос: А ЧЕМ СОБОЛЕВ ЛУЧШЕ???
      Тока паспортом???
      По мне так Бальде намного эффективнее на поле выглядит. Как в настроении.
      Его, как говорил незабвенный М. М. Жванецкий, нужно "разогнуть, подогреть разогнать и напугать". И будет конфетка на поле, а не просто игрок.
      Но, к сожалению для Спартака, рыжий, как психолог, полный нУль.
      Да и как тренер недалеко ушёл.

      1
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      Рейтинг: +15793

      Алексей З > derrik2000 1 час назад

      Тебе не стоит смотреть футбол , слепой.
      Соболев входит в тройку лучших напов страны и свои 10-12 забьёт по любому.

      0
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      Рейтинг: +21844

      derrik2000 > Алексей З 8 минут назад

      О! Опять хАхИл нарисовался?
      Смотри своего "лучшего напа страны" и радуйся.
      У меня другое мнение и я практически не ошибаюсь.

      0
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      Рейтинг: +683

      life85 3 часа назад

      Продать будет сложно, бесплатно бы ушёл - уже хорошо.

      0
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      Рейтинг: +3584

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Понаберут неликвид, а потом в конце сезона хрюкают с 6 места. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2565

      Болотоход > ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      гав гав гав

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +4615

      Иван Петров 1986 > ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Бакаева попробуйте продайте.Вот уж неликвид, так неликвид.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +3584

      ПалкоВводецъ (returned) > Болотоход 3 часа назад

      Как жиСь Филл? Ты всё гавкаешь? Ну что остаётся делать болельщику хряков? Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +8544

      nik55 > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      достань палку из о-ка и не гавкай

      2
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