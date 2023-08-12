«Спартак» готов продать Бальде

Нападающий Бальде Кейта может уйти из «Спартака» до закрытия летнего трансферного окна.

На 28-летнего сенегальца не рассчитывает тренерский штаб во главе с Гильермо Абаскалем.

Спартаковцы готовы продать игрока – интерес к нему проявляют клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии.