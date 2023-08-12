Будущий новичок «Оренбурга» заявил, что переходит в «Зенит»

Форвард «Индепендьенте» Джастин Куэро подтвердил, что продолжит карьеру в России.

Сообщалось о его аренде в «Оренбург» за 300 тысяч евро с обязательством последующего выкупа.

Однако сам эквадорский футболист заявил, что переходит в «Зенит», а «Оренбург» арендует его у петербургского клуба.

Куэро забил 16 голов в 22 матчах за юношескую сборную Эквадора.

Он вошел в топ-3 лучших бомбардиров ЧМ-2023 (U20).

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