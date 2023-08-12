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    • Будущий новичок «Оренбурга» заявил, что переходит в «Зенит»

    Будущий новичок «Оренбурга» заявил, что переходит в «Зенит»

    Форвард «Индепендьенте» Джастин Куэро подтвердил, что продолжит карьеру в России.

    Сообщалось о его аренде в «Оренбург» за 300 тысяч евро с обязательством последующего выкупа.

    Однако сам эквадорский футболист заявил, что переходит в «Зенит», а «Оренбург» арендует его у петербургского клуба.

    • Куэро забил 16 голов в 22 матчах за юношескую сборную Эквадора.
    • Он вошел в топ-3 лучших бомбардиров ЧМ-2023 (U20).

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    Источник: твиттер журналиста TCTelevision Диего Аркоса

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +18955

      paracetamol 8 часов назад

      Надо своих подписывать!

      1
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      Рейтинг: +3584

      ПалкоВводецъ (returned) 9 часов назад

      Хорошая реклама для игрока это сказать про интерес Зенит. Сразу увеличивается трансферная стоимость. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +239

      russkiisergei 10 часов назад

      6 очков будут отрабатывать!!!

      3
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      Рейтинг: +21322

      Cleaner 11 часов назад

      Зенит отправляет игроков в свой ФАРМклуб на переподготовку!...)))

      1
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      Рейтинг: +15790

      Алексей З 11 часов назад

      Ну нет , ну о чём вы , это не фарм , это забота о ближних .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +920

      FCSpartakM 11 часов назад

      Была и раньше инфа, что зенит находит для оренбурга игроков в латинской америке

      1
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      Рейтинг: +5800

      fakeid > FCSpartakM 11 часов назад

      может по договору скауты работают на 2 клуба, оренбург не потянет такой селекционный отдел, проще на аутсорс пустить деньги, авось чего подберут. соответственно, зенит прочёсывает рынок, лучших берёт себе, а перспективных предлагает оренбургу. веришь в такую модель?

      1
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      Рейтинг: +920

      FCSpartakM > fakeid 10 часов назад

      ну то есть оренбург по сути фарм клуб, только у нас в чемпе одна команда может иметь корни в другой. А потом вы удивляетесь про истории с админ ресурсом.Это он и есть. Спартаку блочат историю со скидкой шлака в Химки, но такая же история была разрешена для зенита и сочи, куда зенит не только скинул свой шлак, так и еще друзья гена и боря провернули так, что зенит 20ку заработал

      1
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      Рейтинг: +5800

      fakeid > FCSpartakM 10 часов назад

      это было понятно, что ты так напишешь. только вот разница в том, что фарм обычно поставляет игроков основному клубу. чё-то я не припомню, чтобы мы оттуда кого-то забирали, кроме сутормина 100 лет назад.

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      Рейтинг: +5800

      fakeid > FCSpartakM 10 часов назад

      но так, в принципе, зачем оренбургу раздувать штат, платить з/п, содержать большой селекционный отдел, который будет искать шлак, когда проще и дешевле доверить это дело другим, кто знает и шерстит рынок. и это не обязательно может быть оренбург.

      какой-нибудь урал захочет бразильца. своими силами искать зае*утся, проще через зенит, который на том рынке уже просеял тонны шлака, нашёл, условно, 50 толковых игроков по приемлемой цене, несколько взял себе, остальные не нужны, но наработанной базой за отдельную плату можно и поделиться, почему нет. понятно, что клубы уровня спартака и цска никогда в зенит не обратятся, но вот вторая половина таблицы - вполне.

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      Рейтинг: +80

      red-white-forever > fakeid 10 часов назад

      Росотв , Рубин спиз..ли
      Сочи - отдали. мало?

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      Рейтинг: +80

      red-white-forever > fakeid 10 часов назад

      и это, ты красиво все расписывешь тут, почитываю - реально неплохо, чел грамотный. лайк не поставлю, но уважение. но вот расскажи мне про Сутормина, . обоснуешь 50 тыщ всего за сборника - авку Зенита на неделю прилеплю

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      Рейтинг: +5800

      fakeid > red-white-forever 9 часов назад

      да хер его знает, но это нереально ни при каких обстоятельствах, даже если говорить про фарм-клуб. на тр.маркте написано, что зенит заплатил 3 ляма €. в других источниках, что оренбург его продал рубину за 50 тыщ, и что тут же зенит выкупил его у рубина за эту же сумму.

      я так думаю, что зенит заплатил полную сумму, а хитрые татары чёт там провернули тёмные делишки и наварились. иначе какой им смысл продавать зениту за 50 тыщ, когда сами только его купили.

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      Рейтинг: +80

      red-white-forever > fakeid 9 часов назад

      признаешь ********* Зенитом? было - было.

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      Рейтинг: +80

      red-white-forever > red-white-forever 9 часов назад

      справедливости ради татары чуть позже лучшего игрока серии А двинули за бесценок, но
      это
      совсем
      другая
      история

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      Рейтинг: +80

      red-white-forever > fakeid 9 часов назад

      лан, забей. понятно что не обоснуешь, но твой клуб в этом замешан. как мой в Промесе и его ножичках. я ни кого не стремлюсь обосрать и свои ошибки признаю. просто согласись что и твой клуб не очень чист и так же плюет на фанатов (не булет черных), и так же херачит деньгами (как и мы) . весь росфутбол большой пиз..ц, а мы тут тараканы сремся между собой.... но вы конечно больше пиз.е бабок)))

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      Рейтинг: +80

      red-white-forever > fakeid 9 часов назад

      лан, спасибо что ответил.. был такой фильм на днях хороший - "спасибо что живой" вот убедился. ты конечно проьтивоборствующая сторона, но четко отвечаешь, не бот

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      Рейтинг: +2941

      alefreddy 11 часов назад

      это как с сербом что он останется в своем клубе однако кукиш развод

      1
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      Рейтинг: +2565

      Болотоход 11 часов назад

      Опять мутная история с участием баклажанов))))

      2
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      Рейтинг: +795

      eugen-han 11 часов назад

      Зенит расставляет сети, чтобы никто не прорвался куда бы то ни было и чтобы всё было под их контролем.
      А то понимашь, в Сочи приготовили для себя игрока, а на него какой-то локомотив позарился. Пришлось Коваленко покупать, что бы не достался никому, а лавка запасных всё стерпит.
      Оренбург и Сочи под протекторатом Зенита находятся и это надо всем уяснить.

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