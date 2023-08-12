Будущий новичок «Оренбурга» заявил, что переходит в «Зенит»

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Форвард «Индепендьенте» Джастин Куэро подтвердил, что продолжит карьеру в России.
Сообщалось о его аренде в «Оренбург» за 300 тысяч евро с обязательством последующего выкупа.
Однако сам эквадорский футболист заявил, что переходит в «Зенит», а «Оренбург» арендует его у петербургского клуба.
- Куэро забил 16 голов в 22 матчах за юношескую сборную Эквадора.
- Он вошел в топ-3 лучших бомбардиров ЧМ-2023 (U20).
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