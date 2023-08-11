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    • Появились первые фото Кейна в Мюнхене – он переходит в «Баварию» за рекордную сумму

    Появились первые фото Кейна в Мюнхене – он переходит в «Баварию» за рекордную сумму

    Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн близок к переходу в «Баварию».

    Англичанин уже находится в Германии. Он прошел медосмотр для мюнхенского клуба, где его успели сфотографировать журналисты.

    Кейн перейдет в «Баварию» за 100 миллионов евро. Еще 20 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Это рекордная покупка в истории Бундеслиги.

    Фото: GlobalLookPress / Matthias Balk, Christian Kolbert

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.08.2023 23:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 10 часов назад

      Вот это и был смысл того, что уволили Нагельсмана...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Отчим Бората 21 час назад

      ... Насвая закинул чтоли?

      0
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