Появились первые фото Кейна в Мюнхене – он переходит в «Баварию» за рекордную сумму

Вот это и был смысл того, что уволили Нагельсмана...
Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн близок к переходу в «Баварию».
Англичанин уже находится в Германии. Он прошел медосмотр для мюнхенского клуба, где его успели сфотографировать журналисты.
Кейн перейдет в «Баварию» за 100 миллионов евро. Еще 20 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Это рекордная покупка в истории Бундеслиги.
Фото: GlobalLookPress / Matthias Balk, Christian Kolbert
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