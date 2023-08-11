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    • Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Урала»

    Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Урала»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение «Спартака» от «Урала» (2:3) в четвертом туре РПЛ.

    • Москвичи вели в счете до 90-й минуты.
    • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
    • «Урал» впервые в истории возглавил РПЛ.

    «Я не удивлен поражению «Спартака». Проблемы с игроками обороны. Пока не будет толкового защитника – это будет продолжаться. Любой навес, контратака, штрафной и опасная атака – пожар», – сказал комментатор.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.08.2023 22:49
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +102283

      zigbert 8 часов назад

      Плохо поставлена сама игра в обороне. Сколько мячей Спартак уже получил после отскоков мяча из штрафной? И это продолжается уже не первый сезон. С тем же Уралом в прошлом сезоне получали подобные мячи. За это вообще должна отвечать опорная зона.

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      Рейтинг: +920

      FCSpartakM 11 часов назад

      Да ничего 1 защитник не изменит, все эти псевдо эксперты не понимают, что у Спартака в целом один профильный цз в старте, остальные по факту полузащитники, вот и все.

      1
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      Рейтинг: +17808

      Garrincha58 13 часов назад

      иди ты..... в биатлон

      2
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      Рейтинг: +15790

      Алексей З 15 часов назад

      Отчасти он прав, защита играет слабо, но нельзя постоянно толдычить о покупках. В составе достаточно игроков обороны, игру в защите ( как и в любой линии ) надо тренеровать , наигрывать. Если у нас шикарное нападение 5-6 чел в атаке , может и не стоит крайним бекам высоко подниматься , раз сил не хватает на прямые обязанности. Нужен баланс в игре , а с этим в Спартаке очень плохо.
      7 мячей в двух матчах пропустили от не самых сильных клубов, это беда.

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      Рейтинг: +1415

      SLADE2019 > Алексей З 12 часов назад

      Согласен (трудно не согласиться), что в Спартаке не отлажена игра в обороне. Но ее то надо строить, а кто будет это делать? За время в команде, Абаскаль это сделать не смог и вряд ли уже сможет, поэтому с моей дилетантской точки зрения надо покупать готовых мастеров - ЦЗ, хотя бы одного и опорника - разрушителя.

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      Рейтинг: +15790

      Алексей З > SLADE2019 11 часов назад

      Строить должен тренер.
      Состав достойный , твори.
      Не может Лукойл покупать ему 12 игроков, это не Газпром, деньги считать умеют.
      Почему 1 и 2 голы забивают с опорной зоны , почему каждый стандарт соперника это паника ?
      Это тактические ошибки.
      Тренеруй , отлаживай.
      У нас пока соревнование , кто больше забьёт , мы или соперник, ПЕРЕИГРАТЬ не получается.
      К Абаскалю появятся вопросы, не исправит игру , будут искать кто сможет.
      Состав 1-2 в рпл.

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      Рейтинг: +30

      sait71 16 часов назад

      Согласен что оборона хромает, но мне не понравился комментатор матча Борис Аболин, таких комментаторов гнать за шиворот надо, весь матч только и восхвалялся Уралом, постоянно были оговорки. Комментатор должен быть нейтрален к какой ли бо команде, а тут так бурно выражал эмоции, когда у Спартака что то не получалось, смотреть не возможно.

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      Рейтинг: +15790

      Алексей З > sait71 15 часов назад

      Ну комментатор точно не влияет на игру комманды.
      Это местный и его симпатии вполне понятны.

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      Рейтинг: +638

      cska1948 > sait71 13 часов назад

      В таком случае с канала Матч надо выгнать 90% комментаторов и экспертов, так как они болеют за СпаМ. Но в первую очередь Черданцева, который умудряется топить и за СпаМ, и за Зенит.

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      Рейтинг: +15790

      Алексей З > cska1948 13 часов назад

      Черданцев работает душой и телом на Газпром-медиа, Спартак не входит в эти структуры.
      Вы относитесь походу к тем , кто всех судей которые косячат против КБ , почему то причесляют к болельщикам Спартака.
      Так удобно, язык без костей, лепи чего хочешь , да ?

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      Рейтинг: +638

      cska1948 > Алексей З 8 часов назад

      Вы наверняка не знаете, что Черданцев входил в число ПОЧЁТНЫХ болельщиков СпаМа. И что по его ЛИЧНОЙ просьбе, лет 10-12 назад, его исключили из этого списка. И знаете почему? Черданцеву стало неудобно, его стали обвинять в предвзятости в комментариях матчей с участием СпаМа, вот он и попросил, чтобы его исключили из списка ПОЧЁТНЫХ болельщиков. А за Зенит он топит из карьерных побуждений. С такими как Черданцев в разведку не ходят. Да и не берут таких в разведку.

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      Рейтинг: +15790

      Алексей З > cska1948 7 часов назад

      Так этот поступок (если правда) и показывает , что деньги и карьера для него на первом месте и глупо его называть спартаковским болельщиком.
      Крыса.

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      Рейтинг: +638

      cska1948 > Алексей З 7 часов назад

      Это правда! Я своими глазами видел фамилию Черданцева в списке почётных болельщиков СпаМа.

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      Рейтинг: +405

      tilham 22 часа назад

      в обороне спартака нужно менять смазку: сказал Губастый

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      Рейтинг: +6647

      Давид59 22 часа назад

      С каких это пор биатлонист стал футбольным обозревателем? Не кому уже обозревать?

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      Рейтинг: +2941

      alefreddy 22 часа назад

      защиту дырявую всю надо менять

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      Рейтинг: +587

      Айболид 23 часа назад

      Футбольный обозреватель )))))))))))))))))))))))))))))))))))) Футбольный ))))))))))))))))))
      АБАЗРИВАДЕЛЬ )))))))))))))

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      Рейтинг: +137

      Купа Купыч 23 часа назад

      Хорошо,что не сказал,что смазку не подобрали.

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