Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Урала»

Плохо поставлена сама игра в обороне. Сколько мячей Спартак уже получил после отскоков мяча из штрафной? И это продолжается уже не первый сезон. С тем же Уралом в прошлом сезоне получали подобные мячи. За это вообще должна отвечать опорная зона.
Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение «Спартака» от «Урала» (2:3) в четвертом туре РПЛ.
- Москвичи вели в счете до 90-й минуты.
- «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
- «Урал» впервые в истории возглавил РПЛ.
«Я не удивлен поражению «Спартака». Проблемы с игроками обороны. Пока не будет толкового защитника – это будет продолжаться. Любой навес, контратака, штрафной и опасная атака – пожар», – сказал комментатор.