Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Урала»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение «Спартака» от «Урала» (2:3) в четвертом туре РПЛ.

Москвичи вели в счете до 90-й минуты.

«Спартак» впервые в сезоне проиграл.

«Урал» впервые в истории возглавил РПЛ.

«Я не удивлен поражению «Спартака». Проблемы с игроками обороны. Пока не будет толкового защитника – это будет продолжаться. Любой навес, контратака, штрафной и опасная атака – пожар», – сказал комментатор.