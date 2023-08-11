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    • Президент «Урала» – после матча со «Спартаком»: «Рядовая победа»

    Президент «Урала» – после матча со «Спартаком»: «Рядовая победа»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу над «Спартаком» в четвертом туре РПЛ (3:2).

    «Никаких особенных эмоций! Мы уже не в первый раз обыгрываем «Спартак»! Рядовая победа», – сказал Иванов.

    • «Урал» впервые в истории возглавил таблицу РПЛ.
    • У команды 10 очков.
    • «Спартак» проиграл впервые в сезоне.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2023 21:01
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3955

      Кинстифа 14 часов назад

      пощечина Абаскалю как тренеру....

      0
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      Рейтинг: +21322

      Cleaner 11 августа, 21:51

      Не хватало еще Уралу у себя дома какому то Спартаку проигрывать!!!...))) РЖУ сильно!

      4
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      Рейтинг: +6111

      Павелий 11 августа, 21:39

      Желал и продолжаю желать Уралу вылететь именно из-за такого тупого г-на Иванова!

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      Рейтинг: +3238

      BAIv > Павелий 11 августа, 22:14

      нормальный такой мужик, вы батенька в Москве к интеллигентам привыкли, в Сибири мужики суровые, по понятиям привыкли общаться.

      3
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      Рейтинг: +475

      Боцман52 > BAIv 23 часа назад

      Во первых Екатеринбург - это не Сибирь, а Урал, а во вторых Иванов общается не по понятиям. Сейчас бахвалиться, как будто всю жизнь Урал Спартак обыгрывает, а как поражение, так виноватых начинает искать

      3
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      Рейтинг: +6111

      Павелий > BAIv 21 час назад

      1. Я родился и вырос на Урале (СКиЧ - чемпион!), так что хорошо знаю про уральские понятия.
      2. Я живу в Питере, и наслышан, какие понятия были тут в лихие годы.
      3. Г-н Иванов настолько хочет подлизаться к Миллеру, что периодические мало-мальские успехи против Спартака выставялет победой на Чемпионате Мира над Бразилией.

      0
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      Рейтинг: +3584

      ПалкоВводецъ (returned) 11 августа, 21:27

      Хряки давно уже в чемпионате рядовые, которых дерут 2/3 команд. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +1170

      k611 11 августа, 21:24

      Понты пошли. Не ступи красно-белые в обороне не было бы победы Урала.

      5
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      Рейтинг: +6111

      Павелий > k611 21 час назад

      Каждый, кто смакует неудачи Спартака и пытается на этом выехать, потом в самый неподходящий момент получает от футбольного бога со всей силы.

      ФК Тосно ярчайший пример.

      0
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      Рейтинг: +1182

      Alex Flash 11 августа, 21:21

      Потом будут рядовые откаты.

      1
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      Рейтинг: +475

      Боцман52 11 августа, 21:09

      Надо же, Спартак выиграли. Посмотрим, где по итогам сезона Урал окажется.

      4
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      ...
      Рейтинг: +21322

      Cleaner > Боцман52 11 августа, 21:55

      Урал окажется в РПЛ, а вот что Спартак по итогам не упадет в Пердив, я и рубля не поставлю.

      3
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      Рейтинг: +4079

      anatolich72 11 августа, 21:05

      Бахвальство-плохая привычка.

      5
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      Рейтинг: +21322

      Cleaner > anatolich72 11 августа, 21:56

      Это не бахвальство, а АДЕКВАТНАЯ оценка Спартака.

      3
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      Рейтинг: +1305

      tushkanlz > anatolich72 11 августа, 22:08

      Да, это же спартаковская привычка !

      2
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