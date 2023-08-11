Президент «Урала» – после матча со «Спартаком»: «Рядовая победа»

пощечина Абаскалю как тренеру....
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу над «Спартаком» в четвертом туре РПЛ (3:2).
«Никаких особенных эмоций! Мы уже не в первый раз обыгрываем «Спартак»! Рядовая победа», – сказал Иванов.
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу над «Спартаком» в четвертом туре РПЛ (3:2).
«Никаких особенных эмоций! Мы уже не в первый раз обыгрываем «Спартак»! Рядовая победа», – сказал Иванов.
Желал и продолжаю желать Уралу вылететь именно из-за такого тупого г-на Иванова!
1. Я родился и вырос на Урале (СКиЧ - чемпион!), так что хорошо знаю про уральские понятия.
2. Я живу в Питере, и наслышан, какие понятия были тут в лихие годы.
3. Г-н Иванов настолько хочет подлизаться к Миллеру, что периодические мало-мальские успехи против Спартака выставялет победой на Чемпионате Мира над Бразилией.
Хряки давно уже в чемпионате рядовые, которых дерут 2/3 команд. Гыгыгы
Понты пошли. Не ступи красно-белые в обороне не было бы победы Урала.
Потом будут рядовые откаты.
Бахвальство-плохая привычка.
Это не бахвальство, а АДЕКВАТНАЯ оценка Спартака.
Да, это же спартаковская привычка !