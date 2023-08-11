Президент «Урала» – после матча со «Спартаком»: «Рядовая победа»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу над «Спартаком» в четвертом туре РПЛ (3:2).

«Никаких особенных эмоций! Мы уже не в первый раз обыгрываем «Спартак»! Рядовая победа», – сказал Иванов.