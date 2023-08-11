Клоппу припомнили его слова 7-летней давности о 100-миллионных трансферах – тренер «Ливерпуля» дал ответ

Главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу пришлось оправдываться за свое высказывание в 2016 году.

Тогда «Манчестер Юнайтед» купил Поля Погба за 105 миллионов евро.

Немец заявил, что никогда не станет тратить 100+ миллионов на игрока и уйдет из футбола, если это случится.

Сейчас «Ливерпуль» договаривается с «Брайтоном» о трансфере Мойзеса Кайседо за 110 миллионов фунтов.

Сделка может стать рекордной в истории АПЛ.

«Все изменилось. Нравится ли мне это? Нет. Понял ли я, что был неправ? Да.

Если люди хотят вспомнить мои цитаты пятилетней (на самом деле семилетней – примечание «Бомбардира») давности, то нет проблем. Я понимаю, что был неправ», – сказал Клопп.