Клоппу припомнили его слова 7-летней давности о 100-миллионных трансферах – тренер «Ливерпуля» дал ответ

семь лет назад за сотку я пачку "капитан блек" покупал и ещё зажигалка с верху. а нынче за соточку армянских " Яя Туре" не купишь. инфляция ....сэр
Главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу пришлось оправдываться за свое высказывание в 2016 году.
- Тогда «Манчестер Юнайтед» купил Поля Погба за 105 миллионов евро.
- Немец заявил, что никогда не станет тратить 100+ миллионов на игрока и уйдет из футбола, если это случится.
- Сейчас «Ливерпуль» договаривается с «Брайтоном» о трансфере Мойзеса Кайседо за 110 миллионов фунтов.
- Сделка может стать рекордной в истории АПЛ.
«Все изменилось. Нравится ли мне это? Нет. Понял ли я, что был неправ? Да.
Если люди хотят вспомнить мои цитаты пятилетней (на самом деле семилетней – примечание «Бомбардира») давности, то нет проблем. Я понимаю, что был неправ», – сказал Клопп.