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    • Клоппу припомнили его слова 7-летней давности о 100-миллионных трансферах – тренер «Ливерпуля» дал ответ

    Клоппу припомнили его слова 7-летней давности о 100-миллионных трансферах – тренер «Ливерпуля» дал ответ

    Главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу пришлось оправдываться за свое высказывание в 2016 году.

    • Тогда «Манчестер Юнайтед» купил Поля Погба за 105 миллионов евро.
    • Немец заявил, что никогда не станет тратить 100+ миллионов на игрока и уйдет из футбола, если это случится.
    • Сейчас «Ливерпуль» договаривается с «Брайтоном» о трансфере Мойзеса Кайседо за 110 миллионов фунтов.
    • Сделка может стать рекордной в истории АПЛ.

    «Все изменилось. Нравится ли мне это? Нет. Понял ли я, что был неправ? Да.

    Если люди хотят вспомнить мои цитаты пятилетней (на самом деле семилетней – примечание «Бомбардира») давности, то нет проблем. Я понимаю, что был неправ», – сказал Клопп.

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    Источник: Goal

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    11.08.2023 16:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +40312

      Project Бабангида 11 августа, 17:46

      семь лет назад за сотку я пачку "капитан блек" покупал и ещё зажигалка с верху. а нынче за соточку армянских " Яя Туре" не купишь. инфляция ....сэр

      2
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      Рейтинг: +2507

      Maxi_7 11 августа, 17:03

      Одно из качеств не только настоящего мужика, но и по-настоящему разумного человека - умение признавать свои ошибки. Юрген вызывает только уважение к себе благодаря этому интервью.
      А вообще в футболе, как в и в любой конкурентной среде применима фраза: "Ты в ритме танца, тебе некуда деваться", хочешь конкурировать, соответствуй, не хочешь - дверь вон там.

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