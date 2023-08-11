Стали известны сроки восстановления защитника «Ростова» Осипенко

Когда Карпин говорит , что ему главное не вылететь , я не считаю что он прибедняется , просто он знает , что если из основы выпадет хотя бы один из системообразующих игроков оси Песьяков-Осипенко-Глебов-Комличенко , то команду ждёт провал , потому что достойной замены им нет , а на покупку такого класса игрока у Ростова НИКОГДА не было денег .
Центральный защитник «Ростова» Максим Осипенко вернется в строй только в сентябре.
29-летний футболист получил мышечную травму, из-за которой уже пропустил игры с «Крыльями Советов» (1:5) и «Уралом» (0:1).
Также он не сыграет еще в пяти матчах, так как его восстановление займет около месяца.
- В новом сезоне Осипенко забил 1 гол в 3 встречах.
- Он не играет с 29 июля.
- На счету «Ростова» 2 победы, 1 ничья, 2 поражения.