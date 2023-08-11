Стали известны сроки восстановления защитника «Ростова» Осипенко

Центральный защитник «Ростова» Максим Осипенко вернется в строй только в сентябре.

29-летний футболист получил мышечную травму, из-за которой уже пропустил игры с «Крыльями Советов» (1:5) и «Уралом» (0:1).

Также он не сыграет еще в пяти матчах, так как его восстановление займет около месяца.