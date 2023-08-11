Кейн переходит из «Тоттенхэма» в «Баварию»: финальные условия сделки

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Нападающий «Тоттенхэм» Гарри Кейн переходит в «Баварию».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы согласовали трансфер 30-летнего англичанина за 100+20 миллионов евро.
Сегодня Кейн прилетит в Германию, чтобы подписать контракт с «Баварией» до лета 2027 года.
- В прошлом сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
- Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
- Контракт форварда с «Тоттенхэмом» истекает через год.