Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Кейн переходит из «Тоттенхэма» в «Баварию»: финальные условия сделки

    Кейн переходит из «Тоттенхэма» в «Баварию»: финальные условия сделки

    Нападающий «Тоттенхэм» Гарри Кейн переходит в «Баварию».

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы согласовали трансфер 30-летнего англичанина за 100+20 миллионов евро.

    Сегодня Кейн прилетит в Германию, чтобы подписать контракт с «Баварией» до лета 2027 года.

    • В прошлом сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
    • Контракт форварда с «Тоттенхэмом» истекает через год.

    Новости по теме
    Уткин иронично прокомментировал переход Кейна в «Баварию»
    Кейн оценил свой трансфер в «Баварию»
    Кейн трогательно попрощался с «Тоттенхэмом» 1
    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2023 09:25
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2821

      BlackMurder 11 августа, 11:28

      До конца верил , что этого не произойдёт, но мозгов хватило его купить) а получить его бесплатно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2507

      Maxi_7 11 августа, 11:02

      Рад за Кейна, наконец-то он оказался в достойной команде и выиграет трофеи. Бавария же получила классного универсального форварда мирового класса, который хорош как в завершении, так и в подыгрыше и создании моментов. Это хорошая инвестиция, 4 сезона он точно потянет, 120 миллионов по нынешним меркам для топ клубов это копейки за такого уровня игрока. Удачи Кейну и Баварии!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      russkiisergei 11 августа, 10:39

      Бавария с ума сошла? 30 лет, 1 год контракта! 120 000 000. нормально их Тоттенхэм сделал

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1394

      САНЁК17 > russkiisergei 11 августа, 13:36

      Прошлый год за него просили 200 лямов,за год прилично подешевел

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +239

      russkiisergei > САНЁК17 21 час назад

      сам понимаешь, что адекватный ценник - 50-60

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 