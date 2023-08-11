Кейн переходит из «Тоттенхэма» в «Баварию»: финальные условия сделки

Нападающий «Тоттенхэм» Гарри Кейн переходит в «Баварию».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы согласовали трансфер 30-летнего англичанина за 100+20 миллионов евро.

Сегодня Кейн прилетит в Германию, чтобы подписать контракт с «Баварией» до лета 2027 года.