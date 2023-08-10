Стало известно, будет ли Мбаппе в заявке «ПСЖ» на стартовый матч сезона

Килиан Мбаппе пропустит игру 1-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лорьяном».

Его не включат в заявку на матч из-за отказа продлевать контракт, истекающий в 2024 году.

В руководстве парижан есть сторонники идеи отстранить 24-летнего нападающего от основного состава до конца сезона.