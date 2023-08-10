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    • Стало известно, будет ли Мбаппе в заявке «ПСЖ» на стартовый матч сезона

    Стало известно, будет ли Мбаппе в заявке «ПСЖ» на стартовый матч сезона

    Килиан Мбаппе пропустит игру 1-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лорьяном».

    Его не включат в заявку на матч из-за отказа продлевать контракт, истекающий в 2024 году.

    В руководстве парижан есть сторонники идеи отстранить 24-летнего нападающего от основного состава до конца сезона.

    • «ПСЖ» примет «Лорьян» в субботу, 12 августа.
    • Мбаппе может до конца августа уйти в «Реал».
    • Он готовился к сезону отдельно от команды из-за отстранения по решению боссов клуба.

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    Источник: ESPN

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2819

      BlackMurder 3 часа назад

      Меня одного задолбали новости про мбапе и захаряна?

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