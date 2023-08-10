Стало известно, будет ли Мбаппе в заявке «ПСЖ» на стартовый матч сезона

Меня одного задолбали новости про мбапе и захаряна?
Килиан Мбаппе пропустит игру 1-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лорьяном».
Его не включат в заявку на матч из-за отказа продлевать контракт, истекающий в 2024 году.
В руководстве парижан есть сторонники идеи отстранить 24-летнего нападающего от основного состава до конца сезона.
- «ПСЖ» примет «Лорьян» в субботу, 12 августа.
- Мбаппе может до конца августа уйти в «Реал».
- Он готовился к сезону отдельно от команды из-за отстранения по решению боссов клуба.