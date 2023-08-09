Маслов раскрыл секрет успеха «Спартака» на старте сезона

Защитник «Спартака» Павел Маслов оценил успешный старт команды в новом сезоне.
«Главная движущая сила «Спартака» прямо сейчас? Много факторов вокруг: некая свежесть, многое получается – и все идет довольно легко. Нет скованности в нашей игре и на этой легкости мы движемся.
«Спартак» рвется к чемпионству? Мы идем от игры к игре и пока что все получается прекрасно – «Спартак» выигрывает свои матчи. Говорить о чемпионстве нужно в мае, сейчас очень рано», – сказал Маслов.
- «Спартак» лидирует в РПЛ и кубковой группе.
- Московский клуб впервые в истории выиграл 5 матчей на старте сезона.
- Впереди у команды матч 4-го тура РПЛ против «Урала» (11 августа).
Источник: Sport24