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    Маслов раскрыл секрет успеха «Спартака» на старте сезона

    Защитник «Спартака» Павел Маслов оценил успешный старт команды в новом сезоне.

    «Главная движущая сила «Спартака» прямо сейчас? Много факторов вокруг: некая свежесть, многое получается – и все идет довольно легко. Нет скованности в нашей игре и на этой легкости мы движемся.

    «Спартак» рвется к чемпионству? Мы идем от игры к игре и пока что все получается прекрасно – «Спартак» выигрывает свои матчи. Говорить о чемпионстве нужно в мае, сейчас очень рано», – сказал Маслов.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ и кубковой группе.
    • Московский клуб впервые в истории выиграл 5 матчей на старте сезона.
    • Впереди у команды матч 4-го тура РПЛ против «Урала» (11 августа).

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    Источник: Sport24

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    09.08.2023 17:52
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy 19 часов назад

      передал эстафету Хлусевичу т от без косяков от игры к игре не уходит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +448

      aurora5858 19 часов назад

      Успех это когда Маслов не играет и не забивает в свои ворота.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY 20 часов назад

      Трезво рассудил Паша.

      0
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