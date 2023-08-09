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    • Маслов пожаловался на отсутствие игровой практики в «Спартаке»

    Маслов пожаловался на отсутствие игровой практики в «Спартаке»

    Защитник «Спартака» Павел Маслов дал понять, что хочет больше играть.

    – В этом сезоне ты не играешь. Что с этим делать?

    – Да, я не играю вообще. Конечно, такая ситуация меня не устраивает. Я продолжаю работать дальше, а главный тренер примет решение основываясь на том, как он видит. Буду тренироваться и показывать, чего я стою.

    – Разговаривал ли ты с Гильермо Абаскалем об этом?

    – Никакого разговора не было. Возможно, тренер мне что-то скажет позже. Но, повторюсь, буду делать все, что от меня зависит, чтобы играть.

    – Казалось, что Кубок – идеальный шанс чтобы выйти на поле, ведь нужно провести ротацию.

    – Я уважаю выбор тренера. Реагирую на это максимально профессионально.

    • 23-летний тюменец в «Спартаке» с 2020 года.
    • Он стоит 1 миллион евро.
    • Маслов помогал «Спартаку» взять Кубок России год назад.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2023 11:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8129

      Томик 9 августа, 12:56

      Хочется играть? Выходишь с предложением отдать тебя в аренду в "Текстильщик", например. Тут то и разговор состоится и всё станет ясно.

      1
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      Рейтинг: +1355

      Sky Spartak 9 августа, 12:00

      Маслов получше Дуарте думаю...

      0
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      Рейтинг: +292

      erybov1965 > Sky Spartak 22 часа назад

      Маслов,может и получше.Дуарте,тот еще игрок.Но, Дуарте еще ни одного гола в свои ворота не забил,по его вине были.

      0
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      Рейтинг: +21821

      derrik2000 9 августа, 11:49

      Косячил много и, к сожалению, результативно со знаком "минус", оттого и не играешь.
      Возможно, что второй Рассказов нарисовался.

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      Ответить
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      Рейтинг: +2599

      Челнинец 9 августа, 11:39

      Нужно в аренду его отдать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1827

      Таврида > Челнинец 9 августа, 11:42

      Его надо немедленно в поликлинику сдать, для опытов! ©

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