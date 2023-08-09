Маслов пожаловался на отсутствие игровой практики в «Спартаке»

Хочется играть? Выходишь с предложением отдать тебя в аренду в "Текстильщик", например. Тут то и разговор состоится и всё станет ясно.
Защитник «Спартака» Павел Маслов дал понять, что хочет больше играть.
– В этом сезоне ты не играешь. Что с этим делать?
– Да, я не играю вообще. Конечно, такая ситуация меня не устраивает. Я продолжаю работать дальше, а главный тренер примет решение основываясь на том, как он видит. Буду тренироваться и показывать, чего я стою.
– Разговаривал ли ты с Гильермо Абаскалем об этом?
– Никакого разговора не было. Возможно, тренер мне что-то скажет позже. Но, повторюсь, буду делать все, что от меня зависит, чтобы играть.
– Казалось, что Кубок – идеальный шанс чтобы выйти на поле, ведь нужно провести ротацию.
– Я уважаю выбор тренера. Реагирую на это максимально профессионально.
- 23-летний тюменец в «Спартаке» с 2020 года.
- Он стоит 1 миллион евро.
- Маслов помогал «Спартаку» взять Кубок России год назад.