Маслов пожаловался на отсутствие игровой практики в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Павел Маслов дал понять, что хочет больше играть.

– В этом сезоне ты не играешь. Что с этим делать?

– Да, я не играю вообще. Конечно, такая ситуация меня не устраивает. Я продолжаю работать дальше, а главный тренер примет решение основываясь на том, как он видит. Буду тренироваться и показывать, чего я стою.

– Разговаривал ли ты с Гильермо Абаскалем об этом?

– Никакого разговора не было. Возможно, тренер мне что-то скажет позже. Но, повторюсь, буду делать все, что от меня зависит, чтобы играть.

– Казалось, что Кубок – идеальный шанс чтобы выйти на поле, ведь нужно провести ротацию.

– Я уважаю выбор тренера. Реагирую на это максимально профессионально.