Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рябчук назвал свою главную цель в «Спартаке»

    Защитник Олег Рябчук прокомментировал переход из «Олимпиакоса» в «Спартак».

    «Я очень рад перейти в такой великий клуб с богатой историей. Я знаю, что это самый великий клуб в России.

    Главная цель здесь – быть чемпионами. Мне нравится это давление. Знаю и про фанатов. Знаю, что у «Спартака» их больше всего в России. Я очень рад перейти в «Спартак», – сказал Рябчук.

    • Со «Спартаком» игрок заключил контракт на 3 сезона.
    • Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.

    Новости по теме
    Рябчук высказался о дебюте в «Спартаке» 2
    Абаскаль объяснил, зачем подписал Рябчука в «Спартак»
    В «Спартаке» объяснили, почему Рябчука заявили в РПЛ как португальца 3
    Источник: ютуб-канал «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2023 12:53
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy 8 августа, 16:30

      лозунги красивые а как на деле будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      nikolsakymus 8 августа, 13:35

      Кто любит ставить на спорт. Найдите в любом поиске старый питерский сервис. Играют до победы. Прогнозы дают с разными КФ и отчёт всегда на сайте. Гарантия на прогнозы. Матч ТВ о них говорил. Ищите по фразе «БРОНЗОВЫЙ ПРОГНОЗ». На первом месте выходит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18907

      paracetamol 8 августа, 12:57

      Главная цель для начала - нажраться как следует - сказал Рябчук!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +945

      kliker > paracetamol 8 августа, 14:32

      Уйду я пожалуй на спортс, там появилась кнопочка черный список и при активном её использовании в комментах не видно неадекватов типа тебя.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 