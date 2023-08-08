Рябчук назвал свою главную цель в «Спартаке»

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Защитник Олег Рябчук прокомментировал переход из «Олимпиакоса» в «Спартак».
«Я очень рад перейти в такой великий клуб с богатой историей. Я знаю, что это самый великий клуб в России.
Главная цель здесь – быть чемпионами. Мне нравится это давление. Знаю и про фанатов. Знаю, что у «Спартака» их больше всего в России. Я очень рад перейти в «Спартак», – сказал Рябчук.
- Со «Спартаком» игрок заключил контракт на 3 сезона.
- Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.