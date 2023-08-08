«Зенит» попросил КДК отменить красную карточку Барриоса

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Зенит» обратился в комитет с просьбой отметить красную карточку полузащитника Вильмара Барриоса

– «Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Вильмару Барриосу.

– «Динамо» должны были предоставить документы по Денису Макарову, сделал ли это клуб?

– Представители «Динамо» приглашены на заседание с целью предоставления медицинских документов, если таковые будут иметься.