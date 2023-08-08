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«Зенит» попросил КДК отменить красную карточку Барриоса

8 августа 2023, 11:41
19

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Зенит» обратился в комитет с просьбой отметить красную карточку полузащитника Вильмара Барриоса

– «Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Вильмару Барриосу.

– «Динамо» должны были предоставить документы по Денису Макарову, сделал ли это клуб?

– Представители «Динамо» приглашены на заседание с целью предоставления медицинских документов, если таковые будут иметься.

  • Барриос получил красную карточку за грубый фол на Макарове.
  • Его удалили после вмешательства VAR.
  • Барриосу грозит дисквалификация на срок от трех до шести матчей.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Барриос Вильмар
Комментарии (19)
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Skull_Boy
1691484647
Они там реально такие волшебные или как удар по ахиллу сзади всегда красная
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mahan
1691484733
Вот цирк. Если отменят. Можно закрывать весь футбол в России. Это уже не игра на поле, а в кабинетах.
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Мага 13
1691485041
папаша ми(ю)ллер негодует, как посмели его любимца удалить
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партизан84
1691485094
как аккуратно заменили слово "приказал" на "попросил")))))
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NewLife
1691485779
Это сущность бездомных попрошаек - ныть и плакаться, такой притворный гыгымон, который не может побеждать в честной борьбе без судейского произвола, а может только костоломить исподтишка, а потом включать админ ресурс.
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acor94
1691486054
Да нормальный фол на красную, одна нога прямая, вторая оторвана от земли. Я за удаление. Хочу посмотреть на молодого, Васильева вроде. На кубке матч тв хорошо играл.
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eugen-han
1691486305
Правила подразумевают красную карточку в случае подката сзади,- это аксиома, которую почему-то хотят оспорить питерцы... в виде исключения наверное, но тогда это шаг к вседозволенности в нашем футболе отдельно взятого клуба и создание прецедента, который не будет в дальнейшем применен из-за двой.ных стандартов судейства.
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nik55
1691486656
газсрем запускает админ-ресурс -------борзеют все больше и больше---все видели что красная железная кроме немытых
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anatolich72
1691487267
Да Газпром всегда прав, правила перепишут под зеньку 100%.
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evgevg13
1691491652
Да не пойму я миллера. Уже купил бы зениту пожизненное первое место, соорудил в питере Олимп, воссадил туда "суперфутболёров" со всем "супертренерским" штабом, предварительно выкрасив всех золотой краской. Подписал бы на табличке "МЕСТО ПОКЛОНЕНИЯ". А остальные клубы пусть разыгрывают места со второго и ниже. И все проблемы.
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