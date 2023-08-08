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    «Зенит» попросил КДК отменить красную карточку Барриоса

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Зенит» обратился в комитет с просьбой отметить красную карточку полузащитника Вильмара Барриоса

    – «Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Вильмару Барриосу.

    – «Динамо» должны были предоставить документы по Денису Макарову, сделал ли это клуб?

    – Представители «Динамо» приглашены на заседание с целью предоставления медицинских документов, если таковые будут иметься.

    • Барриос получил красную карточку за грубый фол на Макарове.
    • Его удалили после вмешательства VAR.
    • Барриосу грозит дисквалификация на срок от трех до шести матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.08.2023 11:41
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +218

      Клубничный 8 августа, 22:34

      Там вообще не понятно за что было, там даже желтой не тянуло, ну просто свистом максимум! Видно зарядил их кто, чтобы ослабить Великий Зенит, но ничего, мы еще в силе!!!!

      0
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      Рейтинг: +2202

      evgevg13 8 августа, 13:47

      Да не пойму я миллера. Уже купил бы зениту пожизненное первое место, соорудил в питере Олимп, воссадил туда "суперфутболёров" со всем "супертренерским" штабом, предварительно выкрасив всех золотой краской. Подписал бы на табличке "МЕСТО ПОКЛОНЕНИЯ". А остальные клубы пусть разыгрывают места со второго и ниже. И все проблемы.

      5
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      Рейтинг: +1377

      rac531 8 августа, 12:58

      ПРАВИЛО № 3 ДЛЯ РЕШАЛ, "СУДЯЩИХ" зенит:
      «Возможно, если появляется кровь или будет зафиксирован перелом (увечье), значит, контакт был более существенным. А иначе контакт существенным не был, был достаточно легким»

      5
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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 8 августа, 12:54

      Макарку еще до этого должны были удалить за то же самое!

      2
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      Рейтинг: +2202

      evgevg13 > paracetamol 8 августа, 13:41

      тебя ещё не удалили?

      2
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      Рейтинг: +4060

      anatolich72 8 августа, 12:34

      Да Газпром всегда прав, правила перепишут под зеньку 100%.

      9
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      Рейтинг: +30654

      JTherry > anatolich72 8 августа, 14:42

      и назовут чемпионат РПЛ - как угодить прихотям "супер-героя" Алёши...)

      5
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      Рейтинг: +8537

      nik55 8 августа, 12:24

      газсрем запускает админ-ресурс -------борзеют все больше и больше---все видели что красная железная кроме немытых

      9
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      Рейтинг: +6096

      Павелий 8 августа, 12:22

      Напомню ещё раз историю из своего студенчества, которая точно характеризует Зенит и его текущее предложение для КДК.

      Время около полуночи, мы в общаге человек 15 смотрим какой-то футбол в исполнении нашей сборной, громо болеем. За стенкой живёт бельевщица. И вдруг стук в дверь кулаком. Я с опаской открываю, на пороге стоит бельевщица и с абсолютно каменным лицом грозно говорит: "Мальчики, вы что о х * е л и?"

      2
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      Рейтинг: +781

      eugen-han 8 августа, 12:18

      Правила подразумевают красную карточку в случае подката сзади,- это аксиома, которую почему-то хотят оспорить питерцы... в виде исключения наверное, но тогда это шаг к вседозволенности в нашем футболе отдельно взятого клуба и создание прецедента, который не будет в дальнейшем применен из-за двой.ных стандартов судейства.

      9
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      Рейтинг: +4060

      anatolich72 > eugen-han 8 августа, 13:08

      Исключение только для зенита, не зарывайтесь батенька.

      4
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      Рейтинг: +3837

      acor94 8 августа, 12:14

      Да нормальный фол на красную, одна нога прямая, вторая оторвана от земли. Я за удаление. Хочу посмотреть на молодого, Васильева вроде. На кубке матч тв хорошо играл.

      6
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      Рейтинг: +8537

      nik55 > acor94 8 августа, 12:29

      удивительно слушать адекватный ответ от болельщика Зенита

      1
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      Рейтинг: +3837

      acor94 > nik55 8 августа, 12:33

      Ну я же не слепой, повтор показал со всех ракурсов.

      0
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      Рейтинг: +1377

      rac531 > acor94 8 августа, 13:00

      Вы - пи...ерское хамло)

      2
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      Рейтинг: +19268

      NewLife 8 августа, 12:09

      Это сущность бездомных попрошаек - ныть и плакаться, такой притворный гыгымон, который не может побеждать в честной борьбе без судейского произвола, а может только костоломить исподтишка, а потом включать админ ресурс.

      8
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