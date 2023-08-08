«Зенит» попросил КДК отменить красную карточку Барриоса

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Зенит» обратился в комитет с просьбой отметить красную карточку полузащитника Вильмара Барриоса
– «Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Вильмару Барриосу.
– «Динамо» должны были предоставить документы по Денису Макарову, сделал ли это клуб?
– Представители «Динамо» приглашены на заседание с целью предоставления медицинских документов, если таковые будут иметься.
- Барриос получил красную карточку за грубый фол на Макарове.
- Его удалили после вмешательства VAR.
- Барриосу грозит дисквалификация на срок от трех до шести матчей.
Источник: «Матч ТВ»