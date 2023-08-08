Агент Ундера рассказал, повлияет ли политическая ситуация на переход турка в «Зенит»

Утку Ченикли, агент полузащитника «Марселя» Дженгиза Ундера, прокомментировал новость об интересе «Зенита» к игроку.

«Да, один из клубов, до сих пор проявляющих интерес к Ундеру – «Зенит». Пока мы ничего не решили. В течение недели все станет известно.

Переход в Россию для Дженгиза не будет проблемой. Мы не смотрим на политическую ситуацию, а думаем исключительно о том, как сделать лучше для игрока. Нам нужно переговорить с несколькими командами.

Сделал ли «Зенит» официальное предложение? Честно, нам об этом пока неизвестно», – сказал Ченикли.