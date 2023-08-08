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    • Агент Ундера рассказал, повлияет ли политическая ситуация на переход турка в «Зенит»

    Агент Ундера рассказал, повлияет ли политическая ситуация на переход турка в «Зенит»

    Утку Ченикли, агент полузащитника «Марселя» Дженгиза Ундера, прокомментировал новость об интересе «Зенита» к игроку.

    «Да, один из клубов, до сих пор проявляющих интерес к Ундеру – «Зенит». Пока мы ничего не решили. В течение недели все станет известно.

    Переход в Россию для Дженгиза не будет проблемой. Мы не смотрим на политическую ситуацию, а думаем исключительно о том, как сделать лучше для игрока. Нам нужно переговорить с несколькими командами.

    Сделал ли «Зенит» официальное предложение? Честно, нам об этом пока неизвестно», – сказал Ченикли.

    • В прошлом сезоне Ундер забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 46 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2023 11:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3661

      FRZZ 8 августа, 13:53

      Очень приличный игрок, главное умеет забивать, игрок сб. Турции. Марсель кого попало не подписывает. Фенербахче хочет его к себе.

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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 8 августа, 12:58

      Хватит может всякие отбросы покупать? Вон, Ренан, сделал 2 гола в свои ворота. Мало что-ли?

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