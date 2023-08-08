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  • Агент Ундера рассказал, повлияет ли политическая ситуация на переход турка в «Зенит»

Агент Ундера рассказал, повлияет ли политическая ситуация на переход турка в «Зенит»

8 августа 2023, 11:24
1

Утку Ченикли, агент полузащитника «Марселя» Дженгиза Ундера, прокомментировал новость об интересе «Зенита» к игроку.

«Да, один из клубов, до сих пор проявляющих интерес к Ундеру – «Зенит». Пока мы ничего не решили. В течение недели все станет известно.

Переход в Россию для Дженгиза не будет проблемой. Мы не смотрим на политическую ситуацию, а думаем исключительно о том, как сделать лучше для игрока. Нам нужно переговорить с несколькими командами.

Сделал ли «Зенит» официальное предложение? Честно, нам об этом пока неизвестно», – сказал Ченикли.

  • В прошлом сезоне Ундер забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 46 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Марсель Зенит Ундер Дженгиз
Комментарии (1)
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paracetamol
1691488734
Хватит может всякие отбросы покупать? Вон, Ренан, сделал 2 гола в свои ворота. Мало что-ли?
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