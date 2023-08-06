Марио Фернандес прокомментировал поражение от «Динамо»

«Динамо» – очень хорошая команда. Всегда непросто играть с ними. Мы провели не такой матч, какой планировали. Но это часть жизни и футбола. Такие вещи происходят.

Сейчас нужно продолжать работать, чтобы вернуться на победный путь», – сказал Фернандес.