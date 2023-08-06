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    Марио Фернандес прокомментировал поражение от «Динамо»

    «Динамо» – очень хорошая команда. Всегда непросто играть с ними. Мы провели не такой матч, какой планировали. Но это часть жизни и футбола. Такие вещи происходят.

    Сейчас нужно продолжать работать, чтобы вернуться на победный путь», – сказал Фернандес.

    • «Зенит» выдал худший старт в РПЛ за последние 10 лет.
    • Команда занимает 8-е место в РПЛ и отстает от «Спартака» на 5 очков.
    • Следующий соперник – «Факел», идущий на последнем месте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.08.2023 23:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2202

      evgevg13 7 августа, 06:33

      Газозависимые сгребают везде всех более менее перспективных, садят на скамейку, не дают развиваться. Лишь бы конкуренции не было. А потом стоним- почему на внутреннем чемпионате с горем пополам играет один зенит, а на европе и он обсерается? Вот результат отсутствия конкуренции.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8128

      Томик 7 августа, 00:28

      Что он ответил? "Я не есть понимайт русский"?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4269

      raritet 7 августа, 00:16

      Про победный путь это нужно сказать Реннану.

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      Ответить
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      Рейтинг: +4380

      mutabor0992 6 августа, 23:39

      Марио-бедоносец!гы гы

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