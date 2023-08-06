Марио Фернандес прокомментировал поражение от «Динамо»

Газозависимые сгребают везде всех более менее перспективных, садят на скамейку, не дают развиваться. Лишь бы конкуренции не было. А потом стоним- почему на внутреннем чемпионате с горем пополам играет один зенит, а на европе и он обсерается? Вот результат отсутствия конкуренции.
«Динамо» – очень хорошая команда. Всегда непросто играть с ними. Мы провели не такой матч, какой планировали. Но это часть жизни и футбола. Такие вещи происходят.
Сейчас нужно продолжать работать, чтобы вернуться на победный путь», – сказал Фернандес.
- «Зенит» выдал худший старт в РПЛ за последние 10 лет.
- Команда занимает 8-е место в РПЛ и отстает от «Спартака» на 5 очков.
- Следующий соперник – «Факел», идущий на последнем месте.