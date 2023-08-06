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    Мостовой назвал причину идеального старта «Спартака»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал три подряд победы команды на старте сезона РПЛ.

    «Сейчас не нужно говорить о чемпионстве. Главная задача – набирать очки в каждом матче, показывать хороший футбол. В «Спартак» пришли нормальные футболисты, которые умеют играть. Все новички 100 процентов усилили команду», – сказал Мостовой.

    • Последний раз москвичи стартовали в РПЛ с 3 побед 10 лет назад при Валерии Карпине.
    • Следующий соперник «Спартака» по РПЛ – «Урал».
    • Москвичи не выигрывали РПЛ с 2017 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.08.2023 15:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 6 августа, 18:23

      перекрасился то говорил никчемные покупки сейчас усилили.На кой его комментарии

      0
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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM 6 августа, 17:12

      журналюги уже начали раздувать историю про спартаковского чемпионство, а потом такие барсики как Мост и Кончальскис будут визжат, что команда пустышка и наставила себе задач выиграть все на свете за сезон

      2
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      Рейтинг: +2434

      Болотоход 6 августа, 17:06

      Первый будет глазить падлюка!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19268

      NewLife 6 августа, 16:03

      Спартак успешен частично и по тому, что игнорирует дебильные советы и оценки грязноволосого.

      5
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