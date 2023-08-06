Мостовой назвал причину идеального старта «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал три подряд победы команды на старте сезона РПЛ.
«Сейчас не нужно говорить о чемпионстве. Главная задача – набирать очки в каждом матче, показывать хороший футбол. В «Спартак» пришли нормальные футболисты, которые умеют играть. Все новички 100 процентов усилили команду», – сказал Мостовой.
- Последний раз москвичи стартовали в РПЛ с 3 побед 10 лет назад при Валерии Карпине.
- Следующий соперник «Спартака» по РПЛ – «Урал».
- Москвичи не выигрывали РПЛ с 2017 года.
Источник: «РБ Спорт»