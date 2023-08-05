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ЦСКА в третьем туре РПЛ крупно победил «Локомотив» (4:1).
На 29-й минуте счет с пенальти открыл нападающий ЦСКА Федор Чалов.
Через две минуты Чалов ассистировал Милану Гайичу.
На 55-й минуте бывшему клубу забил полузащитник ЦСКА Максим Мухин.
На 61-й минуте у «Локо» отличился защитник Егор Погостнов.
Через три минуты Мухин оформил дубль.