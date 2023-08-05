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    Обзор матча ЦСКА – «Локомотив»: голы и лучшие моменты

    ЦСКА в третьем туре РПЛ крупно победил «Локомотив» (4:1).

    На 29-й минуте счет с пенальти открыл нападающий ЦСКА Федор Чалов.

    Через две минуты Чалов ассистировал Милану Гайичу.

    На 55-й минуте бывшему клубу забил полузащитник ЦСКА Максим Мухин.

    На 61-й минуте у «Локо» отличился защитник Егор Погостнов.

    Через три минуты Мухин оформил дубль.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.08.2023 21:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      Владимир-Косьянов-vkontak 7 августа, 01:27

      Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз».». На МАТЧ ТВ про них сюжет был.

      0
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      Рейтинг: +2572

      моэм 6 августа, 07:50

      Сказать можно только одно , зря Галактионов вздумал проверять эффективность усовершенствованной схемы на таком опасном оселке как ЦСКА Федотова .

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      Рейтинг: +2549

      ALEX ML 5 августа, 22:39

      Ждал такого, но именно так))))))

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      Рейтинг: +1446

      DemSerg 5 августа, 22:30

      Красно-синий самый сильный!

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      Рейтинг: +590

      CSKA №1 5 августа, 22:06

      Молодцы!

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