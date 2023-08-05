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    Стало известно, почему Акинфеев не бьет пенальти

    Бывший сотрудник ЦСКА Валерий Непомнящий объяснил, почему вратарь команды Игорь Акинфеев не исполняет пенальти. Дело в солидарности.

    «Когда Акинфеев забьет за ЦСКА? Он принципиально против того, чтобы бить пенальти, хотя у него один из самых поставленных ударов в российском футболе. Игорь на тренировках такие забивал – полевым игрокам и не снилось.

    Акинфеев как‑то сказал: «Никогда не буду бить пенальти другому голкиперу». Для него это табу. Вратарская солидарность», – сказал Непомнящий.

    • Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
    • С командой он брал Кубок УЕФА.
    • В 2018 году игрок завершил карьеру в сборной России.

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    Источник: «Российская газета»

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    05.08.2023 17:20
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