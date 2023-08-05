Стало известно, почему Акинфеев не бьет пенальти

Бывший сотрудник ЦСКА Валерий Непомнящий объяснил, почему вратарь команды Игорь Акинфеев не исполняет пенальти. Дело в солидарности.

«Когда Акинфеев забьет за ЦСКА? Он принципиально против того, чтобы бить пенальти, хотя у него один из самых поставленных ударов в российском футболе. Игорь на тренировках такие забивал – полевым игрокам и не снилось.

Акинфеев как‑то сказал: «Никогда не буду бить пенальти другому голкиперу». Для него это табу. Вратарская солидарность», – сказал Непомнящий.