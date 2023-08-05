В «Зените» ответили, приедет ли Малком на матч с «Динамо», чтобы попрощаться с болельщиками

Он не должен ни с кем прощаться. Он просто сменил работу.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что церемония прощания с Малкомом откладывается.
Петербуржцы в воскресенье примут «Динамо» (19:00 мск) в третьем туре РПЛ.
– Приедет ли Малком на матч с «Динамо», чтобы попрощаться с болельщиками?
– У него завтра игра. Не сможет.
- Покупка Малкома обошлась «Аль-Хилялю» в 60 млн евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.