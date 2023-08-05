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    • В «Зените» ответили, приедет ли Малком на матч с «Динамо», чтобы попрощаться с болельщиками

    В «Зените» ответили, приедет ли Малком на матч с «Динамо», чтобы попрощаться с болельщиками

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что церемония прощания с Малкомом откладывается.

    Петербуржцы в воскресенье примут «Динамо» (19:00 мск) в третьем туре РПЛ.

    – Приедет ли Малком на матч с «Динамо», чтобы попрощаться с болельщиками?

    – У него завтра игра. Не сможет.

    • Покупка Малкома обошлась «Аль-Хилялю» в 60 млн евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.08.2023 13:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1200

      SuperNils 6 августа, 12:40

      Он не должен ни с кем прощаться. Он просто сменил работу.

      0
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      Рейтинг: +593

      KPCC-SPB 5 августа, 17:42

      предатель!

      0
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      Рейтинг: +5690

      fakeid 5 августа, 13:47

      на кубок пусть приезжает, когда не будет fan id и будет присутствовать вираж. вообще, интересно вышло. в цветах зенита нет чёрного, о чём неизменно информировал вираж на протяжении многих лет. но руководство сделало ход конём, купив малкома. 40 лямов. из самой БАРСЕЛОНЫ. ух!

      аргументы серьёзные, поэтому вираж отреагировал сдержанно, хотя небольшой баннер вывесили. в адрес руководства, а не как тогда, против балотелли. чуть только удочку про него закинули - его весь матч освистывали на петровском, баннер повесили, что ты тут нахер не сдался, издуй назад и здесь больше не появляйся. типа того. но, думаю, малкома проводят на ура. как данни.

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