В «Зените» ответили, приедет ли Малком на матч с «Динамо», чтобы попрощаться с болельщиками

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что церемония прощания с Малкомом откладывается.

Петербуржцы в воскресенье примут «Динамо» (19:00 мск) в третьем туре РПЛ.

– Приедет ли Малком на матч с «Динамо», чтобы попрощаться с болельщиками?

– У него завтра игра. Не сможет.