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    Гвардиол высказался о своем трансфере в «Манчестер Сити»

    Новичок «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол поделился впечатлениями в связи с переходом в клуб АПЛ.

    «Я всегда мечтал поиграть в Англии. Перейти в «Манчестер Сити» после такого сезона – это честь для меня.

    «Сити» сейчас лучшая команда в мире. Требл обо всем говорит.

    Возможность поработать с Пепом Гвардиолой тоже потрясающая. Я знаю, что еще не достиг совершенства. И уверен, что под руководством лучшего тренера в футболе я буду прогрессировать», – сказал 21-летний хорват.

    • «Манчестер Сити» заплатил за Гвардиола 90 миллионов евро.
    • Он стал самым дорогим защитником в истории футбола.
    • Контракт Йошко с новым клубом рассчитан до 2028 года.

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    Источник: сайт «Манчестер Сити»

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    05.08.2023 13:13
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