Гвардиол высказался о своем трансфере в «Манчестер Сити»

Новичок «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол поделился впечатлениями в связи с переходом в клуб АПЛ.
«Я всегда мечтал поиграть в Англии. Перейти в «Манчестер Сити» после такого сезона – это честь для меня.
«Сити» сейчас лучшая команда в мире. Требл обо всем говорит.
Возможность поработать с Пепом Гвардиолой тоже потрясающая. Я знаю, что еще не достиг совершенства. И уверен, что под руководством лучшего тренера в футболе я буду прогрессировать», – сказал 21-летний хорват.
- «Манчестер Сити» заплатил за Гвардиола 90 миллионов евро.
- Он стал самым дорогим защитником в истории футбола.
- Контракт Йошко с новым клубом рассчитан до 2028 года.
Источник: сайт «Манчестер Сити»