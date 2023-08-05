Гвардиол высказался о своем трансфере в «Манчестер Сити»

Новичок «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол поделился впечатлениями в связи с переходом в клуб АПЛ.

«Я всегда мечтал поиграть в Англии. Перейти в «Манчестер Сити» после такого сезона – это честь для меня.

«Сити» сейчас лучшая команда в мире. Требл обо всем говорит.

Возможность поработать с Пепом Гвардиолой тоже потрясающая. Я знаю, что еще не достиг совершенства. И уверен, что под руководством лучшего тренера в футболе я буду прогрессировать», – сказал 21-летний хорват.