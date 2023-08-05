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Гвардиол высказался о своем трансфере в «Манчестер Сити»

5 августа 2023, 13:13

Новичок «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол поделился впечатлениями в связи с переходом в клуб АПЛ.

«Я всегда мечтал поиграть в Англии. Перейти в «Манчестер Сити» после такого сезона – это честь для меня.

«Сити» сейчас лучшая команда в мире. Требл обо всем говорит.

Возможность поработать с Пепом Гвардиолой тоже потрясающая. Я знаю, что еще не достиг совершенства. И уверен, что под руководством лучшего тренера в футболе я буду прогрессировать», – сказал 21-летний хорват.

  • «Манчестер Сити» заплатил за Гвардиола 90 миллионов евро.
  • Он стал самым дорогим защитником в истории футбола.
  • Контракт Йошко с новым клубом рассчитан до 2028 года.

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Источник: сайт «Манчестер Сити»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиол Йошко
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