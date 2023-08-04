«Барселона» нашла замену Дембеле в «Ман Сити»

«Барселона» хочет купить полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

По информации журналиста Феррана Мартинеса, боссы каталонского клуба видят в 28-летнем португальце замену Усману Дембеле, который переходит в «ПСЖ».

«Барселона» начала усиленную работу по трансферу Дембеле. Сам футболист готов к переходу и будет настаивать на сделке.