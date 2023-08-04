«Барселона» нашла замену Дембеле в «Ман Сити»

«Барселона» начала усиленную работу по трансферу Дембеле.
опять 25....ну читайте вы хотя бы че пишете перед тем как постить! неучи!
«Барселона» хочет купить полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.
По информации журналиста Феррана Мартинеса, боссы каталонского клуба видят в 28-летнем португальце замену Усману Дембеле, который переходит в «ПСЖ».
«Барселона» начала усиленную работу по трансферу Дембеле. Сам футболист готов к переходу и будет настаивать на сделке.
- Силва в прошлом сезоне выиграл требл с «Манчестер Сити».
- Его статистика: 55 матчей, 7 голов, 8 ассистов.