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    «Барселона» нашла замену Дембеле в «Ман Сити»

    «Барселона» хочет купить полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

    По информации журналиста Феррана Мартинеса, боссы каталонского клуба видят в 28-летнем португальце замену Усману Дембеле, который переходит в «ПСЖ».

    «Барселона» начала усиленную работу по трансферу Дембеле. Сам футболист готов к переходу и будет настаивать на сделке.

    • Силва в прошлом сезоне выиграл требл с «Манчестер Сити».
    • Его статистика: 55 матчей, 7 голов, 8 ассистов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.08.2023 10:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1775

      Benifacto 4 августа, 19:15

      «Барселона» начала усиленную работу по трансферу Дембеле.
      опять 25....ну читайте вы хотя бы че пишете перед тем как постить! неучи!

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      Рейтинг: +14844

      Skull_Boy 4 августа, 11:46

      Теперь переход в Барселону это 100 шагов назад, чем вперед

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      Рейтинг: +2554

      Чермындыр > Skull_Boy 4 августа, 12:57

      С чего это вдруг? Барса - чемпион Испании так то. И в ЛЧ по прежнему шансы высокие имеет. У Хави там все развивается последовательно. Так что зря ты Барселону в утиль списал

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