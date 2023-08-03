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    Зинченко стал отцом во второй раз

    Футболист «Арсенала» Александр Зинченко сообщил о рождении дочери.

    Украинский защитник стал отцом во второй раз в среду, 2 августа.

    Зинченко с женой Владой уже воспитывает двухлетнюю дочь Еву.

    Фото: соцсети Александра Зинченко

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.08.2023 11:25
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +15715

      Алексей З 3 августа, 14:25

      Поздравляем !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56581

      MaxRnD 3 августа, 14:03

      Сам или еврогейские побратымы помогли ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3024

      АЛЕКС 58 3 августа, 13:37

      Бракодел! Он и когда **..т,плачет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2413

      CSKA471 3 августа, 13:34

      Мы его поздравляем конечно, малышу здоровья!, но зачем на рууском ресурсе новости про него?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      Fialet 3 августа, 12:15

      А почему патриот не на фронте, пусть другие воюют?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +860

      lejnin > Fialet 3 августа, 13:02

      Вы не понимаете, это другое, у него лапки :D

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > Fialet 3 августа, 17:31

      Fialet вот ты патриот.Но ты не на фронте. И почему то спрашиваешь с других.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2075

      Fialet > Имя на этом сайте 3 августа, 19:49

      А я не патриот, просто ненавижу америкосских жополизов. Против Украины ничего не имел бы, если бы не лизали жопу западу. В Российских правящих кругах тоже дерьма хватает.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > Fialet 3 августа, 21:06

      Ты давай не спрыгивай с темы.Запад не любят сплошь патриоты. А значит ты патриот.
      Хотя по ходу ты от фронта сбегиваешь, потому говоришь что не патриот.)))

      0
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      Рейтинг: +2075

      Fialet > Имя на этом сайте 4 августа, 19:57

      Может ещё и схожу повоевать, жизнь штука сложная. Как говорится в пословице, "Ты ещё и мал и глуп, не видал больших за луп". А я в свои далеко за полтинник повидал такое, что тебе и в кошмарных снах не приснится.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > Fialet 4 августа, 20:15

      Иди.Воюй.Если мозгов нет, и не понимаешь за что воевать на чужой земле.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2075

      Fialet > Имя на этом сайте 4 августа, 21:49

      Воевать можно по разным причинам, и не обязательно при этом поддерживать политику своего правительства. Можно проверить силу своего духа и воли, боевые навыки. Можно тупо заработать денег. Да мало ли у кого какие причины. Каждому своё.

      0
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      Рейтинг: +21214

      Cleaner 3 августа, 11:48

      Зачем нам новости про этого БАНДЕРлога?????????????????????????.......(((((((

      6
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      ...
      Рейтинг: +15715

      Алексей З > Cleaner 3 августа, 12:03

      Для того и выкладывают , чтобы подобные тебе дебилы возбудились.
      Походу тебе долго ждать , когда найдётся такая , чтоб решится родить от олуха.

      2
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      Рейтинг: +21214

      Cleaner > Алексей З 3 августа, 16:39

      Бомбардир, твой офис не в Киеве? Долго мы тут вражеские комментарии слушать будем?

      4
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      ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > Cleaner 3 августа, 17:34

      Ну если тебя дебилом и олухом назвали, так сразу и вражеские комментарии.)))

      1
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