Зинченко стал отцом во второй раз

Футболист «Арсенала» Александр Зинченко сообщил о рождении дочери.

Украинский защитник стал отцом во второй раз в среду, 2 августа.

Зинченко с женой Владой уже воспитывает двухлетнюю дочь Еву.

Фото: соцсети Александра Зинченко