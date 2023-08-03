Зинченко стал отцом во второй раз

Поздравляем !!!
Футболист «Арсенала» Александр Зинченко сообщил о рождении дочери.
Украинский защитник стал отцом во второй раз в среду, 2 августа.
Зинченко с женой Владой уже воспитывает двухлетнюю дочь Еву.
Фото: соцсети Александра Зинченко
Футболист «Арсенала» Александр Зинченко сообщил о рождении дочери.
Украинский защитник стал отцом во второй раз в среду, 2 августа.
Зинченко с женой Владой уже воспитывает двухлетнюю дочь Еву.
Фото: соцсети Александра Зинченко
Бракодел! Он и когда **..т,плачет.
А почему патриот не на фронте, пусть другие воюют?
А я не патриот, просто ненавижу америкосских жополизов. Против Украины ничего не имел бы, если бы не лизали жопу западу. В Российских правящих кругах тоже дерьма хватает.
Может ещё и схожу повоевать, жизнь штука сложная. Как говорится в пословице, "Ты ещё и мал и глуп, не видал больших за луп". А я в свои далеко за полтинник повидал такое, что тебе и в кошмарных снах не приснится.
Воевать можно по разным причинам, и не обязательно при этом поддерживать политику своего правительства. Можно проверить силу своего духа и воли, боевые навыки. Можно тупо заработать денег. Да мало ли у кого какие причины. Каждому своё.
Зачем нам новости про этого БАНДЕРлога?????????????????????????.......(((((((