Кейн готов пойти на радикальные меры ради перехода в «Баварию»

Кейн титула ХОТЬ ОДНОГО в карьере СИЛЬНО захотел! Зачем сидел столько лучших лет в такой дыре, как Тоттенхэм, непонятно...
Нападающий Гарри Кейн стремится сменить этим летом «Тоттенхэм» на «Баварию».
Клубам не удается согласовать трансфер 30-летнего футболиста, поэтому он готов пойти на радикальные меры.
Англичанин всерьез рассматривает вариант с выкупом своего контракта у «Тоттенхэма».
- В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
- Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
- Контракт форварда с «Тоттенхэмом» истекает через год.