Кейн готов пойти на радикальные меры ради перехода в «Баварию»

Нападающий Гарри Кейн стремится сменить этим летом «Тоттенхэм» на «Баварию».

Клубам не удается согласовать трансфер 30-летнего футболиста, поэтому он готов пойти на радикальные меры.

Англичанин всерьез рассматривает вариант с выкупом своего контракта у «Тоттенхэма».