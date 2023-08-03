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    • Кейн готов пойти на радикальные меры ради перехода в «Баварию»

    Кейн готов пойти на радикальные меры ради перехода в «Баварию»

    Нападающий Гарри Кейн стремится сменить этим летом «Тоттенхэм» на «Баварию».

    Клубам не удается согласовать трансфер 30-летнего футболиста, поэтому он готов пойти на радикальные меры.

    Англичанин всерьез рассматривает вариант с выкупом своего контракта у «Тоттенхэма».

    • В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
    • Контракт форварда с «Тоттенхэмом» истекает через год.

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    Источник: Sport Bible

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    03.08.2023 09:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21214

      Cleaner 3 августа, 11:52

      Кейн титула ХОТЬ ОДНОГО в карьере СИЛЬНО захотел! Зачем сидел столько лучших лет в такой дыре, как Тоттенхэм, непонятно...

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      Рейтинг: +558

      lipatov32 3 августа, 10:55

      Он на "крайние" Меры ходил года его в сити не отпускали!)))
      Контракт есть, вот и ** ашь свой контракт!!!

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