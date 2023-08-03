Клуб Роналду ведет переговоры о трансфере защитника «Барселоны»

Клеман Лангле может этим летом оказаться в Саудовской Аравии.
Заполучить центрального защитника «Барселоны» хочет «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.
Клубы почти согласовали сделку за небольшую сумму. Приоритетом каталонцев было сокращение расходов на зарплату.
Самого француза пока не убедили присоединиться к «Аль-Насру», но проблем не возникнет, если саудовский клуб удовлетворит финансовые требования игрока.
- Лангле вернулся в «Барсу» из аренды в «Тоттенхэме».
- В составе лондонской команды он провел 35 матчей и забил 1 гол.
Источник: Mundo Deportivo