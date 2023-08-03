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    • Клуб Роналду ведет переговоры о трансфере защитника «Барселоны»

    Клуб Роналду ведет переговоры о трансфере защитника «Барселоны»

    Клеман Лангле может этим летом оказаться в Саудовской Аравии.

    Заполучить центрального защитника «Барселоны» хочет «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.

    Клубы почти согласовали сделку за небольшую сумму. Приоритетом каталонцев было сокращение расходов на зарплату.

    Самого француза пока не убедили присоединиться к «Аль-Насру», но проблем не возникнет, если саудовский клуб удовлетворит финансовые требования игрока.

    • Лангле вернулся в «Барсу» из аренды в «Тоттенхэме».
    • В составе лондонской команды он провел 35 матчей и забил 1 гол.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    03.08.2023 09:21
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