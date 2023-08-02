«Господи, что это за бред»: Смородская – о Медиафутболе

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своем отношении к медиафутболу.

Вчера «Амкал» вышел во второй раунд FONBET Кубка России.

Медийный клуб Тарасова сегодня крупно проиграл.

«Медиафутбол? Господи, что это за бред! Вообще не вижу перспектив у этих лиг с бывшими футболистами и всякими неизвестными людьми. Они интересны только себе.

Самый маленький и бедный клуб в ФНЛ имеет больше перспектив, чем команда из Медиалиги», – сказала Смородская.