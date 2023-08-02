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    «Господи, что это за бред»: Смородская – о Медиафутболе

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своем отношении к медиафутболу.

    • Вчера «Амкал» вышел во второй раунд FONBET Кубка России.
    • Медийный клуб Тарасова сегодня крупно проиграл.

    «Медиафутбол? Господи, что это за бред! Вообще не вижу перспектив у этих лиг с бывшими футболистами и всякими неизвестными людьми. Они интересны только себе.

    Самый маленький и бедный клуб в ФНЛ имеет больше перспектив, чем команда из Медиалиги», – сказала Смородская.

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    Источник: Sport24

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    02.08.2023 19:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15715

      Алексей З 2 августа, 22:48

      Это российское ноу-хау, от скудоумия только это и смогли придумать.

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      Рейтинг: +5690

      fakeid > Алексей З 3 августа, 00:04

      тут недавно была новость, что в каком-то там финале медиафутбола в котолонии на матч пришло всего ничего, а именно 100 тыщ зрителей. прописью: сто тыщ. а так да, ты прав: это чисто наше ноу-хау. если исключить эту досадную загвоздку.

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      Рейтинг: +1363

      Номэд > fakeid 3 августа, 00:59

      Что... Такое... кОтОлония??? Колония котов? Не огорчай меня. Ты ж не безграмотный пи(д)орский князь.

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      Рейтинг: +5690

      fakeid > Номэд 3 августа, 04:39

      это колотония, где сидят п(е)дики, вроде тебя. и бабселона заодно.

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      Рейтинг: +1687

      zarsm 2 августа, 20:46

      Про тебя в футболе тоже так говорили

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      Рейтинг: +2075

      Fialet 2 августа, 19:50

      На этот раз Саморотская права.

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