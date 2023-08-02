«Новый Эрлинг Холанд» анонсировал переход в «Манчестер Юнайтед»

10+4 полезных действий в 34х матчах....сразу 70 лямов))))это случайно не новый Жао Феликс?
Нападающий «Аталанты» Расмус Хойлунд анонсировал переход в «Манчестер Юнайтед».
«Скоро», – написал 20-летний датчанин под картинкой с формой «МЮ».
- Сообщалось, что «МЮ» заплатит за футболиста 70 миллионов евро.
- Хойлунда называют «новым Эрлингом Холандом».
- В дебютном сезоне за «Аталанту» форвард забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 34 матчах.
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