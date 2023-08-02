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    • «Новый Эрлинг Холанд» анонсировал переход в «Манчестер Юнайтед»

    «Новый Эрлинг Холанд» анонсировал переход в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Аталанты» Расмус Хойлунд анонсировал переход в «Манчестер Юнайтед».

    «Скоро», – написал 20-летний датчанин под картинкой с формой «МЮ».

    • Сообщалось, что «МЮ» заплатит за футболиста 70 миллионов евро.
    • Хойлунда называют «новым Эрлингом Холандом».
    • В дебютном сезоне за «Аталанту» форвард забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 34 матчах.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.08.2023 18:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1775

      Benifacto 3 августа, 03:41

      10+4 полезных действий в 34х матчах....сразу 70 лямов))))это случайно не новый Жао Феликс?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      zarsm 2 августа, 21:24

      Старый еще никуда не делся, и даже не на закате карьеры, чтоб называть кого-то новым Холандом

      4
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      Рейтинг: +1824

      Таврида 2 августа, 18:18

      Альтернативные заголовки для журналистов:
      «Самый новый Эрлинг Холанд»
      «Хойлунд это Холанд»
      «Эрлинг Холанд на минималках»
      «Нелицензионная копия Эрлинга Холанда»
      «Тень Эрлинга Холанда»
      «Подделка Эрлинга Холанда»
      «Новый Эрлинг Холанд, но не Эрлинг Холанд»

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +544

      Medved2468 > Таврида 2 августа, 18:20

      Ещё можно: "Холанд с АлиЭкспресс"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Егориус > Таврида 5 августа, 21:04

      смейтесь смейтесь, он себя еще покажет

      0
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