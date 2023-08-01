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    • Медведев объяснил, почему «Зенит» до сих пор не объявил об уходе Малкома

    Медведев объяснил, почему «Зенит» до сих пор не объявил об уходе Малкома

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему клуб до сих пор не объявил о переходе нападающего Малкома в «Аль-Хиляль».

    – Почему «Зенит» до сих пор не объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль»?

    – Саудовцы должны сегодня перевести деньги. Как только мы деньги получим, мы выдадим трансферную карту.

    • Бразильца купили за 60 миллионов евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2023 22:28
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy 2 августа, 08:47

      может торги продолжаются и не эта сумма на кону

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1363

      Номэд 1 августа, 23:09

      Нае*али педикулёзных.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12387

      BRO_football 1 августа, 23:02

      Смешно, что 27 июля был опубликован аналогичный комментарий от Медведева. В нём он также говорит, что ждут оплаты от саудитов на днях. Так-то уже 5 дней прошло, а Зенит всё ещё ждёт оплаты.

      1
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