Медведев объяснил, почему «Зенит» до сих пор не объявил об уходе Малкома

может торги продолжаются и не эта сумма на кону
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему клуб до сих пор не объявил о переходе нападающего Малкома в «Аль-Хиляль».
– Почему «Зенит» до сих пор не объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль»?
– Саудовцы должны сегодня перевести деньги. Как только мы деньги получим, мы выдадим трансферную карту.
- Бразильца купили за 60 миллионов евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.