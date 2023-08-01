Медведев объяснил, почему «Зенит» до сих пор не объявил об уходе Малкома

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему клуб до сих пор не объявил о переходе нападающего Малкома в «Аль-Хиляль».

– Почему «Зенит» до сих пор не объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль»?

– Саудовцы должны сегодня перевести деньги. Как только мы деньги получим, мы выдадим трансферную карту.