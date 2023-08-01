«Бавария» готовит третье предложение по Кейну

«Бавария» не оставляет попыток купить нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Мюнхенский клуб готовит третье предложение по его трансферу – 95 миллионов евро с учетом бонусов.

Самого англичанина «Бавария» намерена сделать самым высокооплачиваемым игроком команды.