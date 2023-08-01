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    «Бавария» готовит третье предложение по Кейну

    «Бавария» не оставляет попыток купить нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

    Мюнхенский клуб готовит третье предложение по его трансферу – 95 миллионов евро с учетом бонусов.

    Самого англичанина «Бавария» намерена сделать самым высокооплачиваемым игроком команды.

    • В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
    • Контракт форварда с «Тоттенхэмом» истекает через год.

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    Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга

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    01.08.2023 18:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2819

      BlackMurder 1 августа, 19:59

      Идиоты ушли , идиоты пришли, какие 95 млн, самым высокооплачиваемым игроком в 29 лет, 60 ему цена красная

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