«Бавария» готовит третье предложение по Кейну

Идиоты ушли , идиоты пришли, какие 95 млн, самым высокооплачиваемым игроком в 29 лет, 60 ему цена красная
«Бавария» не оставляет попыток купить нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
Мюнхенский клуб готовит третье предложение по его трансферу – 95 миллионов евро с учетом бонусов.
Самого англичанина «Бавария» намерена сделать самым высокооплачиваемым игроком команды.
- В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
- Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
- Контракт форварда с «Тоттенхэмом» истекает через год.
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