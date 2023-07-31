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    • «Топ-трансфер, но перехваливать не будем»: Мостовой – о летнем новичке «Спартака»

    «Топ-трансфер, но перехваливать не будем»: Мостовой – о летнем новичке «Спартака»

    Александр Мостовой высоко оценил уровень игры Тео Бонгонда, перешедшего в «Спартак» из «Кадиса» три недели назад.

    «Тео очень неплох, мне нравится его игра. Постоянно обостряет, что-то придумывает. Конечно, он выделяется на уровне наших защитников, только включает скорость и все – становится все ясно.

    Пока он отрабатывает деньги, вложенные в его трансфер. Класс у него есть. Можно сказать, что это топ трансфер.

    Но перехваливать не будем. Посмотрим, как он будет проявлять себя дальше», – сказал Мостовой.

    • Спартаковцы купили Бонгонда за 7+3 миллиона евро.
    • Он забил в 2 матчах подряд.
    • Всего в активе вингера 2+1 в 3 играх этого сезона.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    31.07.2023 23:23
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