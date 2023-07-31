«Топ-трансфер, но перехваливать не будем»: Мостовой – о летнем новичке «Спартака»

Александр Мостовой высоко оценил уровень игры Тео Бонгонда, перешедшего в «Спартак» из «Кадиса» три недели назад.

«Тео очень неплох, мне нравится его игра. Постоянно обостряет, что-то придумывает. Конечно, он выделяется на уровне наших защитников, только включает скорость и все – становится все ясно.

Пока он отрабатывает деньги, вложенные в его трансфер. Класс у него есть. Можно сказать, что это топ трансфер.

Но перехваливать не будем. Посмотрим, как он будет проявлять себя дальше», – сказал Мостовой.