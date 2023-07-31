В «Кайрате» подтвердили интерес «Зенита» к 19-летнему защитнику

А мы что, еще не всех защитников скупили?
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Спортивный директор «Кайрата» Константин Лежнев подтвердил интерес «Зенита» к защитнику Султану Аскарову.
«Мы действительно общались с «Зенитом» по Аскарову, готовы его отпустить. Мяч сейчас на стороне «Зенита», ждем их ответа в ближайшее время. Пока речь идет о просмотре футболиста», – сказал Лежнев.
- В «Зените» уже есть центрбек, перешедший из «Кайрата», – Нуралы Алип.
- Рыночная стоимость Аскарова – 75 тысяч евро.
- Он пока не дебютировал за взрослую команду.