В «Кайрате» подтвердили интерес «Зенита» к 19-летнему защитнику

Спортивный директор «Кайрата» Константин Лежнев подтвердил интерес «Зенита» к защитнику Султану Аскарову.

«Мы действительно общались с «Зенитом» по Аскарову, готовы его отпустить. Мяч сейчас на стороне «Зенита», ждем их ответа в ближайшее время. Пока речь идет о просмотре футболиста», – сказал Лежнев.