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    • В «Кайрате» подтвердили интерес «Зенита» к 19-летнему защитнику

    В «Кайрате» подтвердили интерес «Зенита» к 19-летнему защитнику

    Спортивный директор «Кайрата» Константин Лежнев подтвердил интерес «Зенита» к защитнику Султану Аскарову.

    «Мы действительно общались с «Зенитом» по Аскарову, готовы его отпустить. Мяч сейчас на стороне «Зенита», ждем их ответа в ближайшее время. Пока речь идет о просмотре футболиста», – сказал Лежнев.

    • В «Зените» уже есть центрбек, перешедший из «Кайрата», – Нуралы Алип.
    • Рыночная стоимость Аскарова – 75 тысяч евро.
    • Он пока не дебютировал за взрослую команду.

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    Источник: «Р-Спорт»

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