«Локомотив» переиграл во втором туре РПЛ «Факел». У воронежцев единственный гол забил Евгений Марков.

Дубль у «Локомотива» оформил защитник Наир Тикнизян. Москвичи возглавили таблицу.

У «Факела» на старте сезона три поражения подряд.

«Локомотив» впервые в этом веке победил в Воронеже.

Россия. РПЛ. 2-й тур

Факел (Воронеж) – Локомотив (Москва) – 1:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Дзюба, 13; 1:1 – Марков, 33; 1:2 – Тикнизян, 60; 1:3 – Пиняев, 67; 1:4 – Тикнизян, 89.

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