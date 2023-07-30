Странные чебурашки. Написали возглавил таблицу, на их же сайте в таблице 3-й. Не суть. Я уже скриншотить сбирался такой "позитив на пару часов". Понравилось все. И Факел, Локомотив, скорости в 1-м тайме, финальный счет. Очень хорошо что Локомотив сейчас верховая команда. Тикнизяна за игру похвалю, но зазнаваться рано. С победой !!!
«Локомотив» переиграл во втором туре РПЛ «Факел». У воронежцев единственный гол забил Евгений Марков.
Дубль у «Локомотива» оформил защитник Наир Тикнизян. Москвичи возглавили таблицу.
У «Факела» на старте сезона три поражения подряд.
«Локомотив» впервые в этом веке победил в Воронеже.
Россия. РПЛ. 2-й тур
Факел (Воронеж) – Локомотив (Москва) – 1:4 (1:1)
Голы: 0:1 – Дзюба, 13; 1:1 – Марков, 33; 1:2 – Тикнизян, 60; 1:3 – Пиняев, 67; 1:4 – Тикнизян, 89.