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    • РПЛ. «Локомотив» победил на выезде «Факел» (4:1), у Тикнизяна дубль

    РПЛ. «Локомотив» победил на выезде «Факел» (4:1), у Тикнизяна дубль

    «Локомотив» переиграл во втором туре РПЛ «Факел». У воронежцев единственный гол забил Евгений Марков.

    Дубль у «Локомотива» оформил защитник Наир Тикнизян. Москвичи возглавили таблицу.

    У «Факела» на старте сезона три поражения подряд.

    «Локомотив» впервые в этом веке победил в Воронеже.

    Россия. РПЛ. 2-й тур

    Факел (Воронеж) – Локомотив (Москва) – 1:4 (1:1)

    Голы: 0:1 – Дзюба, 13; 1:1 – Марков, 33; 1:2 – Тикнизян, 60; 1:3 – Пиняев, 67; 1:4 – Тикнизян, 89.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7158

      Красногорск_Фан 19 минут назад

      Странные чебурашки. Написали возглавил таблицу, на их же сайте в таблице 3-й. Не суть. Я уже скриншотить сбирался такой "позитив на пару часов". Понравилось все. И Факел, Локомотив, скорости в 1-м тайме, финальный счет. Очень хорошо что Локомотив сейчас верховая команда. Тикнизяна за игру похвалю, но зазнаваться рано. С победой !!!

      1
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      Рейтинг: +33894

      zra78 21 минуту назад

      Красавы!!! Всех КЗ с Победой!!!

      2
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      Рейтинг: +2987

      фанат джигурды 28 минут назад

      Ару срочно продавать в С-Пб и покупать двух хороших ЦЗ!!!

      1
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      Рейтинг: +33894

      zra78 > фанат джигурды 22 минуты назад

      Где их взять то, хороших))

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      Рейтинг: +2987

      фанат джигурды > фанат джигурды 13 минут назад

      Это уже в компетенции отдела по подбору персонала, иначе зачем им платить.

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      Рейтинг: +2987

      фанат джигурды > фанат джигурды 12 минут назад

      К сожалению у нас уровня Нижегородова и Пашинина защитников нет.

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      Рейтинг: +9034

      GoLenaStop 30 минут назад

      Факел - очень симпатичная команда, но разница в физподготовке и мастерстве очевидна. Удачи!
      С ув.


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      Рейтинг: +12934

      Вомбат > GoLenaStop 12 минут назад

      И все же еще более очевидна была разница в судействе фолов симпатичной команды и команды Дзюбы.

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      Рейтинг: +2987

      фанат джигурды > GoLenaStop 9 минут назад

      В Калуге в 2013-м году на матче фк Калуга- Факел было отличное судейство.

      А что, ярлык клуба из С-Пб стыдно поставить?

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      Рейтинг: +12934

      Вомбат > GoLenaStop 7 минут назад

      Дзюба забил гол с нарушением - толчок в спину. Погостнов выбил мяч рукой из ворот. Это факты. А переходы на личности меня не трогают. Я не ввязываюсь в собачьи свары.

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      Рейтинг: +286

      Bez Imeni 30 минут назад

      Факел по ходу в этом году может вылететь...

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