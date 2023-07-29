«Крылья Советов» подготовили предложение по Оздоеву: известны сумма сделки и зарплата

зачем ему это, если в турции у него всё хорошо?
«Крылья Советов» заинтересованы в приобретении полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева.
Самарцы готовы предложить за трансфер игрока около 1 миллиона евро.
30-летний опорный хавбек сможет зарабатывать в «Крыльях» порядка 50 миллионов рублей за сезон.
- В июле 2022 года Оздоев перешел в «Карагюмрюк» на правах свободного агента.
- В прошлом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 34 матчах.
- До переезда в Турцию он провел 4,5 года в «Зените».