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    • «Крылья Советов» подготовили предложение по Оздоеву: известны сумма сделки и зарплата

    «Крылья Советов» подготовили предложение по Оздоеву: известны сумма сделки и зарплата

    «Крылья Советов» заинтересованы в приобретении полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева.

    Самарцы готовы предложить за трансфер игрока около 1 миллиона евро.

    30-летний опорный хавбек сможет зарабатывать в «Крыльях» порядка 50 миллионов рублей за сезон.

    • В июле 2022 года Оздоев перешел в «Карагюмрюк» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 34 матчах.
    • До переезда в Турцию он провел 4,5 года в «Зените».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5532

      fakeid 25 минут назад

      зачем ему это, если в турции у него всё хорошо?

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