Агенты 20-миллионного игрока подтвердили интерес от «Зенита»: в нем видят замену Малкому

Исполнительный директор агентства Futureball Утку Ченикли, представляющего интересы полузащитника «Марселя» Дженгиза Ундера, подтвердил информацию об интересе «Зенита» к футболисту.
Сообщалось, что российский клуб рассматривает игрока сборной Турции в качестве замены Малкому.
«На данный момент мы не давали согласие на предложения никаких клубов, в том числе и «Фенербахче». Мы ведем переговоры с командами. Но Ундер счастлив в «Марселе».
Интерес «Зенита»? У нас нет конкретных предложений, но об их интересе к футболисту нам известно», – сказал Ченикли.
- Ундер провел 93 матча за «Марсель», забил 18 мячей и сделал 12 голевых передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
- Рыночная стоимость Ундера – 20 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»