Агенты 20-миллионного игрока подтвердили интерес от «Зенита»: в нем видят замену Малкому

Исполнительный директор агентства Futureball Утку Ченикли, представляющего интересы полузащитника «Марселя» Дженгиза Ундера, подтвердил информацию об интересе «Зенита» к футболисту.

Сообщалось, что российский клуб рассматривает игрока сборной Турции в качестве замены Малкому.

«На данный момент мы не давали согласие на предложения никаких клубов, в том числе и «Фенербахче». Мы ведем переговоры с командами. Но Ундер счастлив в «Марселе».

Интерес «Зенита»? У нас нет конкретных предложений, но об их интересе к футболисту нам известно», – сказал Ченикли.