Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Агенты 20-миллионного игрока подтвердили интерес от «Зенита»: в нем видят замену Малкому

    Агенты 20-миллионного игрока подтвердили интерес от «Зенита»: в нем видят замену Малкому

    Исполнительный директор агентства Futureball Утку Ченикли, представляющего интересы полузащитника «Марселя» Дженгиза Ундера, подтвердил информацию об интересе «Зенита» к футболисту.

    Сообщалось, что российский клуб рассматривает игрока сборной Турции в качестве замены Малкому.

    «На данный момент мы не давали согласие на предложения никаких клубов, в том числе и «Фенербахче». Мы ведем переговоры с командами. Но Ундер счастлив в «Марселе».

    Интерес «Зенита»? У нас нет конкретных предложений, но об их интересе к футболисту нам известно», – сказал Ченикли.

    • Ундер провел 93 матча за «Марсель», забил 18 мячей и сделал 12 голевых передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
    • Рыночная стоимость Ундера – 20 миллионов евро.

    Новости по теме
    «Зенит» нашел замену Малкому в сборной Турции 4
    Французский клуб ведет переговоры о трансфере Малиновского 1
    Лига 1. Ундер принес «Марселю» первую за 14 лет выездную победу над «Бордо»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:47
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19190

      ilichkadr 32 минуты назад

      Очередной бред сивой кобылы по имени Утка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18731

      paracetamol 38 минут назад

      Но Ундер счастлив в «Марселе».... Ну и пусть радуется. Зениту Сергеева надо заигрывать и Васильева!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 