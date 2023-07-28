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  • Агенты 20-миллионного игрока подтвердили интерес от «Зенита»: в нем видят замену Малкому

Агенты 20-миллионного игрока подтвердили интерес от «Зенита»: в нем видят замену Малкому

28 июля 2023, 10:47
5

Исполнительный директор агентства Futureball Утку Ченикли, представляющего интересы полузащитника «Марселя» Дженгиза Ундера, подтвердил информацию об интересе «Зенита» к футболисту.

Сообщалось, что российский клуб рассматривает игрока сборной Турции в качестве замены Малкому.

«На данный момент мы не давали согласие на предложения никаких клубов, в том числе и «Фенербахче». Мы ведем переговоры с командами. Но Ундер счастлив в «Марселе».

Интерес «Зенита»? У нас нет конкретных предложений, но об их интересе к футболисту нам известно», – сказал Ченикли.

  • Ундер провел 93 матча за «Марсель», забил 18 мячей и сделал 12 голевых передач.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
  • Рыночная стоимость Ундера – 20 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит Марсель Малком Ундер Дженгиз
Комментарии (5)
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paracetamol
1690530921
Но Ундер счастлив в «Марселе».... Ну и пусть радуется. Зениту Сергеева надо заигрывать и Васильева!
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ilichkadr
1690531267
Очередной бред сивой кобылы по имени Утка.
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Garrincha58
1690536444
им бы только что нибудь выдумать иначе не будет новостей на сайте и нам бедным не чего будет обсуждать я лично и так сюда перестал заходить или если зайду то раз в неделю
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raritet
1690539919
Так счастлив , что не дождется когда же наконец сбудется его детская мечта и Зенит сделает предложение, от которого трудно отказаться...
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Вомбат
1690540349
Дошел до имени источника, и все стало сразу ясно. Очередное Утку.
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