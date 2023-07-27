«Краснодар» и «Спартак» сыграют в матче 1-го тура Кубка России Пути РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ФК Краснодар» 27 июля в 20:00 мск.

«Спартак» обыграл «Краснодар» в трех последних очных встречах.

«Краснодар» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу хозяев составляет 2,47. На ничью дают 3,80. На выигрыш «Спартака» можно поставить за 2,80.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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