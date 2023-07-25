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    • «Уберите сцену с «Виража»: активные фанаты «Зенита» – во время матча с «Ахматом»

    «Уберите сцену с «Виража»: активные фанаты «Зенита» – во время матча с «Ахматом»

    Активные болельщики «Зенита» призвали убрать сцену с «Виража».

    Фанаты «Зенита» во время матча скандировали «Уберите сцену с «Виража».

    • Изначально планировалось, что активные болельщики «Зенита» посетят матч с «Ахматом» на следующей неделе – на кубковых играх нет Fan ID.
    • Однако позднее «Зенит» сообщил о том, что вираж на матче задействован не будет.
    • В качестве причины была названа невозможность демонтировать сцену, установленную на секторах еще в прошлом сезоне.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Колоса

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    Сегодня, 21:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4467

      Ziklop 13 минут назад

      полицейское и главный против этого, гнут свою линию мюллер и борман!

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