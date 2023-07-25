«Уберите сцену с «Виража»: активные фанаты «Зенита» – во время матча с «Ахматом»

полицейское и главный против этого, гнут свою линию мюллер и борман!
Активные болельщики «Зенита» призвали убрать сцену с «Виража».
Фанаты «Зенита» во время матча скандировали «Уберите сцену с «Виража».
- Изначально планировалось, что активные болельщики «Зенита» посетят матч с «Ахматом» на следующей неделе – на кубковых играх нет Fan ID.
- Однако позднее «Зенит» сообщил о том, что вираж на матче задействован не будет.
- В качестве причины была названа невозможность демонтировать сцену, установленную на секторах еще в прошлом сезоне.