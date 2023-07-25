Вендел вернулся в Санкт-Петербург

Замаринуют Вендела в дубле, пока не продадут за приемлемую цену или за ум не возьмётся. Свалить не сможет, так он продлил контракт. Разве, что выкупить свой контракт, но тогда время проведённое в Зените будет впустую и то что заработал придётся отдать. В общем попал Веньдя, как кур в ощип. Гыгыгы
Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, сообщил о возвращении футболиста в Санкт-Петербург.
«Вендел прилетел в Санкт-Петербург. Все в порядке», – сообщил Рибейро.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.