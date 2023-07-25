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    Вендел вернулся в Санкт-Петербург

    Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, сообщил о возвращении футболиста в Санкт-Петербург.

    «Вендел прилетел в Санкт-Петербург. Все в порядке», – сообщил Рибейро.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3342

      ПалкоВводецъ (returned) 40 минут назад

      Замаринуют Вендела в дубле, пока не продадут за приемлемую цену или за ум не возьмётся. Свалить не сможет, так он продлил контракт. Разве, что выкупить свой контракт, но тогда время проведённое в Зените будет впустую и то что заработал придётся отдать. В общем попал Веньдя, как кур в ощип. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +4215

      Kollljan 46 минут назад

      Получит штраф за каждый пропущенный день сборов. И в Зенит-2 до самой его продажи куда-нибудь.

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      Рейтинг: +14766

      Skull_Boy 1 час назад

      fakeid уже разминает булки и рот для встречи

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      Рейтинг: +15201

      R_a_i_n 1 час назад

      Интересно, на тренировку пойдет? Или по делам каким приехал?

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      Рейтинг: +3820

      acor94 > R_a_i_n 1 час назад

      С ахматом поиграть.

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      Рейтинг: +30296

      JTherry > R_a_i_n 48 минут назад

      из аэропорта Вендела - сразу на гауптвахту, сортиры чистить на баклан-арене, чтобы запах кокаина вышел... его теперь допинг-пробами затрахают в РПЛ, к продаже во Фламенго "почти готов"..!)))

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