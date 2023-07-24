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    • Где смотреть матч «Ростов» – «Зенит» бесплатно: 2 тур РПЛ, 29 июля 2023

    Где смотреть матч «Ростов» – «Зенит» бесплатно: 2 тур РПЛ, 29 июля 2023

    «Ростов» и «Зенит» сыграют в матче 2-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» 29 июля в 20:00 по московскому времени.

    Пять последних очных матчей: две победы «Зенита», три раза команды сыграли вничью.

    «Зенит» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербуржцев составляет 1,65. На ничью дают 4,40. На выигрыш хозяев можно поставить за 5,20.

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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