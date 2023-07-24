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    Два клуба из Саудовской Аравии интересуются Венделом

    Полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

    «По моей информации два клуба из Саудовской Аравии консультировались по поводу Вендела, но еще не сделали конкретных предложений», – написал в телеграме Фабио Алейшо.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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    Сегодня, 15:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6556

      Давид59 1 час назад

      Это хорошо, что два клуба. Они ценник друг другу и накинут

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