Два клуба из Саудовской Аравии интересуются Венделом

Это хорошо, что два клуба. Они ценник друг другу и накинут
Полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
«По моей информации два клуба из Саудовской Аравии консультировались по поводу Вендела, но еще не сделали конкретных предложений», – написал в телеграме Фабио Алейшо.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.
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