Два клуба из Саудовской Аравии интересуются Венделом

Полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

«По моей информации два клуба из Саудовской Аравии консультировались по поводу Вендела, но еще не сделали конкретных предложений», – написал в телеграме Фабио Алейшо.