Преступник должен сидеть в тюрьме, а не по футбольному полю бегать!
«Спартак» и «Оренбург» назвали стартовые составы на встречу 1-го тура РПЛ. Матч пройдeт на «Открытие Арене», начало – в 17:30 мск.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
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Спартак: Максименко, Дуарте, Хлусевич, Денисов, Литвинов, Зобнин, Зиньковский, Мозес, Мартинс, Промес, Мелeшин.
Оренбург: Сысуев, Полуяхтов, Гойкович, Печенин, Перес, Капленко, Ковалeв, Вера, Флорентин, Воробьeв, Мансилья.
Где смотреть матч Спартак – Оренбург