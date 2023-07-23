«Спартак» и «Оренбург» назвали стартовые составы на встречу 1-го тура РПЛ. Матч пройдeт на «Открытие Арене», начало – в 17:30 мск.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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Спартак: Максименко, Дуарте, Хлусевич, Денисов, Литвинов, Зобнин, Зиньковский, Мозес, Мартинс, Промес, Мелeшин.

Оренбург: Сысуев, Полуяхтов, Гойкович, Печенин, Перес, Капленко, Ковалeв, Вера, Флорентин, Воробьeв, Мансилья.

Где смотреть матч Спартак – Оренбург

Прогноз на матч Спартак – Оренбург