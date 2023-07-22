«Монако» предложил 25 миллионов за защитника «Зенита»

нахер-нахер. реал за него 40 лямов предлагал, когда он стоил 3 ляма (полгода назад). сейчас он адски подскочил до 9 лямов (ещё раз повторю: за полгода пребывания в зените). и это в 19 лет. что будет дальше - хер его знает, ясно одно, что уйдёт очень дорого, и точно не в монаку, а в реал/барсу/сити и т.п.
спасибо юри алберте, который запустил аттракцион по обуванию коринтианса))
спасибо хрякам, которые истерично бомбят, что у нас такой игрок, полученный бесплатно))
Защитник «Зенита» Роберт Ренан может покинуть клуб летом.
Как сообщил на своем ютуб-канале бразильский журналист Жорже Никола, предложение в размере 25 миллионов евро по игроку сделал «Монако». Он ждет ответа «Зенита».
- 19-летний игрок в России с января.
- Им также интересуется «Реал».
- Ренан успел выиграть с «Зенитом» 2 трофея.