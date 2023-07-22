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    «Монако» предложил 25 миллионов за защитника «Зенита»

    Защитник «Зенита» Роберт Ренан может покинуть клуб летом.

    Как сообщил на своем ютуб-канале бразильский журналист Жорже Никола, предложение в размере 25 миллионов евро по игроку сделал «Монако». Он ждет ответа «Зенита».

    • 19-летний игрок в России с января.
    • Им также интересуется «Реал».
    • Ренан успел выиграть с «Зенитом» 2 трофея.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5403

      fakeid 12 минут назад

      нахер-нахер. реал за него 40 лямов предлагал, когда он стоил 3 ляма (полгода назад). сейчас он адски подскочил до 9 лямов (ещё раз повторю: за полгода пребывания в зените). и это в 19 лет. что будет дальше - хер его знает, ясно одно, что уйдёт очень дорого, и точно не в монаку, а в реал/барсу/сити и т.п.

      спасибо юри алберте, который запустил аттракцион по обуванию коринтианса))

      спасибо хрякам, которые истерично бомбят, что у нас такой игрок, полученный бесплатно))

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      Рейтинг: +30270

      JTherry 1 час назад

      фейковая инфа, Ренан столько не стоит, Ж.Никола цену набивает своему зулусу из джунглей...) завтра будет опровержение от монегасков, скажут, что не знают, кто такой этот Ренан...

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      Рейтинг: +4388

      ziborock 1 час назад

      Кому нужен этот косячник?! Видели мы сегодня его игру!

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      Рейтинг: +811

      FCSpartakM > ziborock 1 час назад

      эта та же история, что и с Видичем. Он на карандаше отмечен как талант, поэтому за него готовы отвалить бабла. Я уверен, что за его игрой толком и никто не смотрит в чемпионате РФ

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      Рейтинг: +7247

      Semenycch 1 час назад

      Э, так нельзя, Зенит этим летом может миллионов 100 поднять! Парнокопытный клуб лопнет от зависти.

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      Рейтинг: +374

      JIEGEHDA > Semenycch 1 час назад

      Я думаю они будут рады . Мол шансы появятся на Чемпионство . Малком уйдет точно . И скорее всего Клаудиньо и ВЕНДЕЛ. Но думаю Зенит уже на связях с новыми игроками .

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      Рейтинг: +811

      FCSpartakM > Semenycch 1 час назад

      ренан в зените ничего не показывает, ради чего сожалеть.

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      Рейтинг: +374

      JIEGEHDA > Semenycch 46 минут назад

      А ты что следишь? Или ЦЗ нужно голы забивать да ассисты в каждом матче отдавать чтоб заметили? Хорошего защитника видно сразу . Это же не Джикия не путай

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