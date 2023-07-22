«Монако» предложил 25 миллионов за защитника «Зенита»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан может покинуть клуб летом.

Как сообщил на своем ютуб-канале бразильский журналист Жорже Никола, предложение в размере 25 миллионов евро по игроку сделал «Монако». Он ждет ответа «Зенита».